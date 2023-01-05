「Patch Notes_v2.0.0.3」アップデート告知
ゲーム改善
・カードの引継ぎ枚数を＋２枚、増加しました。
・ゲーム開始時の初期デッキに設定する
ランダムなカードを１枚、減らしました。
今回の修正による注意点。
カードの引継ぎ枚数を＋２枚、増加する修正をしましたが
既存のセーブデータには反映されません。
「Continue」から始める場合、引継ぎイベントのタイミングで
カードの引継ぎ枚数の上限が増加します。
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・カードの引継ぎ枚数を＋２枚、増加しました。
・ゲーム開始時の初期デッキに設定する
ランダムなカードを１枚、減らしました。
カードの引継ぎ枚数を＋２枚、増加する修正をしましたが
既存のセーブデータには反映されません。
「Continue」から始める場合、引継ぎイベントのタイミングで
カードの引継ぎ枚数の上限が増加します。
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