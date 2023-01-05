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DUNGEON WALK－竜迷宮の管理者－ update for 5 January 2023

[Patch Notes_v2.0.0.3]アップデート告知

Share · View all patches · Build 10260535 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community
「Patch Notes_v2.0.0.3」アップデート告知
ゲーム改善

・カードの引継ぎ枚数を＋２枚、増加しました。
・ゲーム開始時の初期デッキに設定する
　ランダムなカードを１枚、減らしました。

今回の修正による注意点。

　カードの引継ぎ枚数を＋２枚、増加する修正をしましたが
　既存のセーブデータには反映されません。
　「Continue」から始める場合、引継ぎイベントのタイミングで
　カードの引継ぎ枚数の上限が増加します。

Changed files in this update

Depot 2241241
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