《古剑奇谭网络版 海外版》1月5日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2023年1月5日05:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次维护更新内容如下：

☆秘境调整

1.秘境难度开启

赤炎阳极丹·下的困难难度，将在2023年1月5日中午12时开启。

2.秘境难度预告

赤炎阳极丹·上的豪侠难度，将在2023年1月15日中午12时开启。

赤炎阳极丹·下的豪侠难度，将在2023年2月12日中午12时开启。

3.全新秘境开放预告

吉昌废城：埋藏于旱河尽头的宏伟废墟，曾是荒狼原上强盛一时的吉昌古国。灭国后，少量眷恋故国的族民留守城中，在吉昌祭师团的带领下利用阴明泉之力修行，暗中筹划着复国大计。

吉昌废城的普通难度，以及对应区域的剧情线，区域事件，将在2023年2月2日中午12时开启，体验难度将在2023年2月5日中午12时开启。探寻神秘的秘境，挑战强大的敌人，了解荒狼原的故事。全新的传奇等着各位仙家弟子书写。

阴明泉：来自地界的“九泉”之一，以流沙之形，深藏于吉昌废城之中。为了追捕单希亚、阻止受血噬天罚影响陷入疯魔的乌拉西玛造成更大危害，玩家与伊琅相思等人决定冒险一探。

阴明泉·上的普通难度，以及对应区域的剧情线，区域事件，将在2023年2月16日中午12时开启，体验难度将在2023年2月19日中午12时开启。

阴明泉·下的普通难度，以及对应区域的剧情线，区域事件，将在2023年2月23日中午12时开启，体验难度将在2023年2月26日中午12时开启。

探寻神秘的秘境，挑战强大的敌人，了解荒狼原的故事。全新的传奇等着各位仙家弟子书写。

感谢大家的支持与厚爱，祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2023年1月5日