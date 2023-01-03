2023.1.4.1更新日志

1.修复bug：八神局中若时干在中5宫，移动到2宫

2.修复bug：价格超出int最大值 2147483647 时价格也会设置成功

3.修复bug：玩家选择算卦后仍然可以更改价格，最终可获得改动价格的金钱

4.修复bug：八神中符五行为木、蛇五行为火

5.修复bug：游戏中返回主菜单开新档后新档的数据会和之前游戏中的一样

6.优化：汇总凶吉界面会显示之前局中的五行关系(不喜欢记笔记的同学强烈要求)

7.优化：取消年干支、月干支显示

8.优化：算卦界面增加地盘天干局算出的阴阳局和局数提示

9.优化：凶吉描述

10.优化：九星中五行状态改为旺相休囚废(本来原创凶吉玩法想统一成旺相休囚死，有人接受不了，改为:旺相休囚废)

11.优化：书中的各个局例子描述，个别错误修改

12.优化：避免出现男女朋友算姻缘的情况