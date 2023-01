Bugfix Update

ENG:

Editor: Several fixes for the own database export to the NT Version

Transfers: A.I. could buy player from the 2nd team during simulation when they weren’t marked as unsellable

Contracts: Expiring player contracts could be automatically extended by one yearby the A.I.

DE:

Editor: Einige Fehlerbehebungen für den eigenen Datenbank- Export zur NT- Version

Transfers: KI konnte während einer Simulation Spieler aus der 2. Mannschaft kaufen, wenn diese nicht auf unverkäuflich gesetzt waren

Verträge: Auslaufende Verträge konnten durch die KI automatisch um ein Jahr verlängert werden