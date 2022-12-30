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蜀山：初章 update for 30 December 2022

客户端微更公告，退出游戏微更客户端即可；更新内容如下：

Share · View all patches · Build 10233994 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

更新客户端可以修复的内容整理：
1、屏蔽“行囊”中的“整理”按钮
2、批量出售DEL提示，品质调整为红色才会弹出重复确认框
3、聊天称号显示优化（名字类的称号字体调整）
4、道具【开疆袋】描述优化，更明确的说明使用方式
5、修复外观：明月松声部分动作表现不对的问题
6、修复女角色外观发型有概率与模型不匹配的问题
7、聊天框里面炫耀装备，不会显示装备的先天属性
8、优化了怪物血条护盾显示，现在变得更加明显和直观了
9、修复当好友界面信息较多时，开关界面会卡顿的情况
10、修复登录角色选择界面转动模型偶尔会出现卡顿的情况

Changed files in this update

Depot 1461811
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