【测试版本0.9.2.547】12.30更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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优化：

功法调整

太上化龙真诀:血量上限+20/40/60/80/100，每回吸收灵气增加1/1/1/2/2X(X为当前回合数，且吸收灵气上限为2/4/6/8/10) 宁王府剧情优化

移除了逸风城进城的自动存档，以避免在宁王府剧情中自动存档导致的死档。

Bug修复：

修复了与洞府中假人战斗逃跑后会弹出逃跑窗口的bug 修复了五气朝元不需要权重相同也能触发的bug 修复了广陵城剧情中没有正确移除物品的bug 修复了龟灵丹效果与描述不符的bug 修复了一些文案错误

今日碎碎念：

不念了（

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



稳定版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave/

测试版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave_TestBranch/

觅长生文件夹的位置可以在steam中通过浏览本地文件找到，现在也可以通过云存档功能在测试版和稳定版中切换存档。



三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案