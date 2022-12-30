《生死狙击2》12月30日不停服更新公告

亲爱的狙友们：

我们已通过不停服热更新推送了最新版本，更新包大小预计为66MB。本次更新不影响在线的玩家，不影响登录功能，游戏运行中的玩家可退出游戏后重启客户端即可获取更新。于不停服更新之前受到游戏BUG影响的用户，将会收到相应的补偿，补偿将以邮件形式发送，请留意游戏内的邮件功能。具体更新内容如下：

卡池逻辑调整

自星耀无限模式上线起，我们就在持续关注玩家们的反馈和建议，并收到部分玩家反馈，在记忆样本限定卡池【雷霆之怒】中抽取到全部的限定记忆样本之前会重复抽取到相同的限定记忆样本。为保证玩家体验，开发团队经过多轮内部讨论，最终决定对记忆样本限定卡池逻辑进行适当调整。

记忆样本卡池的相关调整如下：

限定卡池的逻辑修改为在出现1次限定道具后优先保证保不重复

BUG修复

修复了晶核突破时玩家拥有足够的突破材料，但展示为0，无法突破的问题

修复了骨镰在进化第二阶段时使用震空绝域会导致BOSS进入无敌状态，攻击弱点花朵也无法造成伤害的问题

修复了听他人开火音效位置错误的问题

感谢狙友们对《生死狙击2》的支持！给狙友们带来的不便，敬请谅解！

《生死狙击2》项目组

2022年12月30日