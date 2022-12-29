俺确实是没跑路，其实很符合逻辑，比如你摸鱼效率降低为1/3，那2个月的内容自然就要6个月来做。总之apex害人，不过我已经卸载了（万岁）。

本次更新内容较复杂，如有bug啥的快来踢打我，如有主线冲突（毕竟都改得乱七八糟谁知道之前打一半的存档会咋样）就重开主线吧！

————更新内容————

一、主线全部重写

上次更新重写了克苏鲁主线，这次将其他两个主线重写了。

黑火王子是加入了大量的中间事件和补充，可以让玩家在两条分支间随意穿梭，之前确实太阴间了没选好就跟两条分支无缘。

天命兄弟会是加了重要npc和大堆剧情，这主线之前太单薄了几乎没啥对话。

新增了2个场景作为主线重写的补充。



二、音乐音效

1、加入了3首罐头音乐作为背景音乐，在蝴蝶商店购买更换。原来的环境音也保留了。

2、加入了一些音效，尤其是对话音效，师从3a大作宝可梦朱紫，人家60美刀游戏对话就“嘟嘟嘟”，我为什么不可以。

三、UI的一些更新

1、主页的蝴蝶商店 （靠这个一进游戏就看到）

2、每月结算

3、家庭桌布

4、在主界面时的酒馆提示，而且现在鼠标一挪就消失

5、16比10分辨率下的ui错位

6、读档时UI提示

————优化内容————

1、存储粮食上限增加

2、每日定制装备增加上限（这样就不能不结算在那儿一直刷装备刷英雄无限刷钱了）

3、英雄不再强行要求接他心智不够/剧情不让的悬赏，同时增加了英雄发财的随机事件

4、取名ui不会把空白当做英雄名字了

5、Ai的移动问题

6、押注角斗士时有软上限

7、部分特殊文字的颜色更改（避免跟背景混在一起看不清）

————bug修复————

1、开拓悬赏不挂出去就无法结算当月

2、开拓悬赏派遣出去后就结算，下个月卡死

3、npc还在对话，就弹出来当月结算

4、装备技能图标与描述不符合

5、黑市不显示库存成本

6、有些装备图标让文字看不清

7、购买蝴蝶主线后主线就永不再随机

8、赌骰子时可能无法参加下一轮