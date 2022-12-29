【测试版本0.9.2.546】12.29更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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更新：

广陵城小剧情

现在首次进入广陵城时会触发一段有关于海上与宁州物价差距的小剧情。 洞府仓库

我们在洞府中添加了仓库功能，花费灵石开启功能后，可以将背包中一些需要保存的物品放进去了。 洞府假人

现在洞府中多了一个假人，充当剧情模式中的工具人角色（ 新的发型

为人物添加了一些新的发型。 天机大比夺魁后的传音符

现在天机大比夺魁后好友会给你发恭喜的传音符了。 新的天赋

五气朝元：若五行灵根权重相同，则每次触发五行【连击】后，获得【聚气】*1

先天异脉：经脉异于常人，无法通过服用丹药增长修为。

讲价技巧：在坊市中能够以更低的价格购买商品；在拍卖会上【暴力加价】时，有一定概率使竞争对手放弃出价。 悟道调整

寄生：对【缠绕】状态下的对手造成的技能伤害+2

充盈：每释放三次技能后，进入【充盈】状态。下一次造成技能伤害时，获得【护罩】*12X。（X为该技能消耗的灵气数量）

回元：每次造成技能伤害后，恢复5点生命

归尘：每回合结束时，若对手拥有【沙】，则立即释放一次【还尘】。

识药：采药效率提升50%

鉴草：采药效率提升200% 神通调整

寂灭指：造成50/100/200/400/800点伤害，若释放技能后没有其它剩余灵气，则额外提升30/60/120/240/480点伤害。

落英：造成14/23/34/60/108点伤害。【连击】若上一个使用的是水系技能，对手每有一种不同的负面状态，额外提升6%的伤害。

土葬迷尘阵：【阵法】每次释放【还尘】后，获得【护罩】15/16/20/38/74

土葬轮转阵：【阵法】每次释放【化沙】后，获得【振土】15/16/20/38/74

御阵：造成1/2/3/5/10点伤害；自身每有一个阵法，额外提升4/6/9/17/33点伤害。

折星哺气诀：移除自身的【凝神】，每移除一层回复8/12/16/20/24点生命值。 功法调整

化尘真诀：每次释放【还尘】后，获得【护罩】3/7/15/30/70。每次释放【化沙】后，获得【振土】3/7/15/30/70

万尘归灵诀：每次释放【还尘】后，获得【聚气】1/2/3/4/5

血毒经：每当对手的【中毒】触发时，为你恢复14/28/56/140/420点生命值。

五方天地诀：回合结束时，每有一个阵法，获得【护罩】5/9/18/46/140

方圆：每场战斗第一次使用阵法时，获得【聚气】3/4/5/6/7

生生造化诀：每次释放技能触发五行【连击】效果后，获得【护罩】2/4/6/8/10X（X为该技能的灵气消耗数）

剑典-天道篇：战斗开始时，获得【天剑】1。且每次【剑气】触发时获得【剑气】0/0/1/2/4

太上化龙诀：血量上限+40/80/180/400/1000，回合开始时，恢复自身血量上限5%的生命值

太上化龙真诀：血量上限+20/40//60/80/100，战斗开始时，获得【真龙之体】*1。（灵气上限为2/4/6/8/10）

Bug修复：

修复了散修在宁州古迹门前接不到五派的任务的bug 修复了沂山派任务杜老二的第二个小支线中战败或逃跑后无法触发后续任务的bug 修复了在乘风破浪任务中没有选择舍命陪君子，百里奇依然会跟着玩家的bug 修复了任务界面的返回按钮在非1080分辨率下会歪的bug 修复了在洞府中炼丹炼器会穿透到洞府按钮的bug

本周小预告：

今天不是周五，所以这波啊，是偷袭→ →

在今天的更新之后，下周要会咕咕咕一下，如果不出意外的话，下一次更新应该会来一个版本同步，飞升部分应该也要同步到稳定版了（点头

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



稳定版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave/

测试版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave_TestBranch/

觅长生文件夹的位置可以在steam中通过浏览本地文件找到，现在也可以通过云存档功能在测试版和稳定版中切换存档。



三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案