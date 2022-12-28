《R2Beat：音速觉醒》元旦活动内容公告

每日签到活动

【活动时间】：2022年12月28日维护后 ~ 2023年01月04日10点

【活动内容】：玩家在活动期间登录游戏自动签到，签到奖励请直接到邮箱领取！

【奖励内容】：

第1天签到：小喇叭(10个)

第2天签到：超级金铃铛(3个)

第3天签到：好友喇叭(10个)

第4天签到：金钥匙（3个）

第5天签到：挚友宝石-海蓝宝石

任务达标点亮元旦活动

【活动时间】：2022年12月28日维护后 ~ 2023年01月04日10点

【活动内容】：玩家在活动期间登录游戏完成对应任务，可获得丰富道具奖励，以及雪花、灯笼兑换心仪道具！

【奖励内容】：

点亮第2个彩灯：希望的雏菊(1个)

点亮第4个彩灯：铜钥匙(1个)

点亮第6个彩灯：银钥匙(1个)

点亮第10个彩灯：表情-我爱呆呆（3天）

雪花/灯笼兑换活动

【活动时间】：2022年12月28日维护后 ~ 2023年01月04日10点

【活动内容】：玩家在活动期间进行游戏，任务达标可获得雪花、灯笼兑换心仪道具！

【兑换内容】：

雪花可兑换内容：

宝贝粉名片卡（3天）

动态角色框-幸福的2023（3天）

幸福的一天（3天）

角色背景框-美丽的2023（3天）

金钱聊天框（3天）

金钥匙

灯笼可兑换内容：

婚礼主题卡-浪漫花园（7天）

缘来是你男/女发 永久

缘来是你男/女衣 永久

缘来是你男/女裤 永久

缘来是你男/女鞋 永久

缘来是你男/女饰品 永久

Silva青花依恋男/女发 永久

Silva青花依恋男/女衣 永久

Silva青花依恋男/女裤 永久

Silva青花依恋男/女鞋 永久

Silva靡靡青花剑男/女饰品 永久

玩伴背景框-晒幸福