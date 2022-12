12.27.2022 Patch Notes!!

Patch Notes

Event Content Updates

-Update December 2022 Daily Jobs

-Update December 2022 Wheel of Fate rewards

-Update December 2022 Combat Dice rewards

-Update December 2022 Rollcall rewards

-Update December 2022 EXP/GP boost

-Update December 2022 Survival Pass rewards

Get the EXCLUSIVE “MG24 NEWYEAR2023(PERM)” in VIP Survival pass

-Update December 2022 5-Shot

Get the Asuka Weapon set (7days) and more ITEM in 5-shot now!

-Update Bubba's Secret Stash

Higher Chance of Perm ITEM when using special points (Incredible Boxes)

Cash Shop Update

NEWYEAR2023 GEAR AND WEAPON

Out with the old, in with the new. Here’s the new year Gear and weapon, Just for you!

NewYear2023 Gear Package (7days)

NewYear2023 Gear Package (30days)

NewYear2023 Gear Package (Perm)

What’s Inside:

NewYear2023 Vest

Protection - 39%

Speed - 15%

Sprint Stamina – 20%

Click image for larger version

NewYear2023 Glasses

Protects from Fire - 28%

Headshot Protection - 16%

Speed - 16%

Sprint Stamina – 15%

Click image for larger version

NewYear2023 Backpack

Slot – 4

NewYear2023 Weapon Package (7days)

NewYear2023 Weapon Package (30days)

NewYear2023 Weapon Package (Perm)

What’s Inside:

NewYear2023 G36E

Damage 49

Weight 12

Fire Rate 265

Accuracy 53

Recoil Control 38

Range 3700

Max Ammo 35

Remaining Ammo 105

NewYear2023 Bomb

Damage 80

Weight 4

NewYear2023 PSG-1 MOD CAMO

Damage 109

Weight 24

Fire Rate 76

Accuracy 99

Recoil Control 20

Range 5200

Max Ammo 10

Remaining Ammo 35

MG24 NEWYEAR2023 (VIP SURVIVAL PASS REWARD)

Damage 48

Weight 29

Fire Rate 315

Accuracy 64

Recoil Control 42

Range 3200

Max Ammo 130

Remaining Ammo 130

SET EFFECT



CASH SHOP update

ITEM LIST PRICE

MYST - NewYear 2023 Gear 1 - 470

MYST - NewYear 2023 Gear 7 - 2,404

MYST - NewYear 2023 Gear 15 - 4,050

MYST - NewYear 2023 Weapon 1 - 450

MYST - NewYear 2023 Weapon 7 - 2,360

MYST - NewYear 2023 Weapon 15 - 3,930

NewYear 2023 Gear Package (7 Days) - 1,148

NewYear 2023 Gear Package (30 Days) - 1,995

NewYear 2023 Gear Package (Perm) - 4,290

NewYear 2023 Weapon Package (7 Days) - 1,279

NewYear 2023 Weapon Package (30 Days) - 2,093

NewYear 2023 Weapon Package (Perm) - 4,505

MYST - Melissa x1 - 500

MYST - Melissa x7 - 2,848

MYST - Melissa x15 - 5,250

MYST-Mythic 5 x1 - 2,000

MYST-Mythic 5 x7 - 9,972

MYST-Mythic 5 x15 - 13,500

MYST-Mythic x1 - 1,192

MYST-Epic x1 - 1,000

Capricorn AUG A1 (1 Day) - 280

Capricorn AUG A1 (7 Days) - 675

Capricorn AUG A1 (30 Days) - 1,360

Capricorn AUG A1 (90 Days) - 2,000

Capricorn AUG A1 (Permanent) - 3,360

Capricorn M9 (1 Day) - 40

Capricorn M9 (7 Days) - 131

Capricorn M9 (30 Days) - 255

Capricorn M9 (90 Days) - 396

Capricorn M9 (Permanent) - 750

Zodiac Capricorn Helmet 1 Day - 265

Zodiac Capricorn Helmet 7 Days - 694

Zodiac Capricorn Helmet 30 Days - 1,350

Zodiac Capricorn Helmet 90 Days - 1,960

Zodiac Capricorn Helmet Permanent - 3,290

MYST-Kamon x1 - 600

MYST-Kamon x7 - 3,280

MYST-Kamon x15 - 4,840

Loaded CORE Supply Crate (x1) - 485

Loaded CORE Supply Crate (x7) - 3,024

Loaded CORE Supply Crate (x15) - 4,680

Mechanical Scanning Package - 4,480

Advanced Era M4A1 1 Day - 160

Advanced Era M4A1 7 Days - 589

Advanced Era M4A1 30 Days - 1,260

Advanced Era M4A1 90 Days - 1,763

Banshee Package - 3,400

Viper Package - 3,400

MYST - White Glint x1 - 430

MYST - White Glint x7 - 2,397

MYST - White Glint x15 - 3,933

Digital Camouflage SAIGA 20K (1 Day) - 220

Digital Camouflage SAIGA 20K (7 Day) - 646

Digital Camouflage SAIGA 20K (30 Day) - 1,620

Digital Camouflage SAIGA 20K (90 Day) - 2,168

Lava Works M249-Para (1 Day) -170

Lava Works M249-Para (7 Day) -561

Lava Works M249-Para (30 Day) -1,035

Lava Works M249-Para (90 Day) -1,777

MYST - Deck Strike Extreme x1 -437

MYST - Deck Strike Extreme x7 -2,412

MYST - Deck Strike Extreme x15 -4,841

MYST - Neon Punk x1 -540

MYST - Neon Punk x7 -3,192

MYST - Neon Punk x15- 5,670

Neon Punk Package (Perm) -5,841