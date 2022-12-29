2.8.0版本更新！

船长
·名将出征，“天威浩荡”，全新传奇组合：【施琅】、【李舜臣】、【戚继光】即将登场
·以下船长突破桎梏，开启专属天赋：【贝利维】、【卡特琳娜】、【詹姆斯·库克】、【劳伦斯·奥茨】、【格拉维纳】、【勒克莱克】、【阿格里帕】、【福密俄】
·其他船长的天赋会在后续版本中陆续添加
·酒馆招募功能革新，出现于酒馆中的【传奇船长】数量减少，雇佣价格大幅降低，航海家们可以通过努力更快获得酒馆中的船长
·酒馆【自动刷新】功能中新增【刷出传奇为止】的选项，并且可以【连续刷新20000次】
·在同时选择【刷出传奇为止】和【连续刷新20000次】时，必定刷出【传奇船长】
挑战
·笼罩的迷雾再次消散，新一轮幻境挑战拉开帷幕，突破极限的挑战再次降临！
·强大的航海家们，将会在此展示何为真正的力量，或被碾成粉末！
·新的幻境带来新的挑战与奖励，前往抢夺吧！
·大幅降低了帝国试炼需要花费的银币，踊跃挑战自己的极限吧。
综合
·功能优化：现在BOSS类敌人的名牌上将显示【首领】标志
·功能优化：印度洋公有海盗名牌上将显示【精英】标志
·功能优化：现在批量分解装备时，可以选择是否分解船帆
·功能优化：现在【设置】中可以分开控制隐藏玩家和NPC
·福利：提高了7日签到的签到奖励
·修复其他问题
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