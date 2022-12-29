2.8.0版本更新！

船长

·名将出征，“天威浩荡”，全新传奇组合：【施琅】、【李舜臣】、【戚继光】即将登场

·以下船长突破桎梏，开启专属天赋：【贝利维】、【卡特琳娜】、【詹姆斯·库克】、【劳伦斯·奥茨】、【格拉维纳】、【勒克莱克】、【阿格里帕】、【福密俄】

·其他船长的天赋会在后续版本中陆续添加

·酒馆招募功能革新，出现于酒馆中的【传奇船长】数量减少，雇佣价格大幅降低，航海家们可以通过努力更快获得酒馆中的船长

·酒馆【自动刷新】功能中新增【刷出传奇为止】的选项，并且可以【连续刷新20000次】

·在同时选择【刷出传奇为止】和【连续刷新20000次】时，必定刷出【传奇船长】

挑战

·笼罩的迷雾再次消散，新一轮幻境挑战拉开帷幕，突破极限的挑战再次降临！

·强大的航海家们，将会在此展示何为真正的力量，或被碾成粉末！

·新的幻境带来新的挑战与奖励，前往抢夺吧！

·大幅降低了帝国试炼需要花费的银币，踊跃挑战自己的极限吧。

综合

·功能优化：现在BOSS类敌人的名牌上将显示【首领】标志

·功能优化：印度洋公有海盗名牌上将显示【精英】标志

·功能优化：现在批量分解装备时，可以选择是否分解船帆

·功能优化：现在【设置】中可以分开控制隐藏玩家和NPC

·福利：提高了7日签到的签到奖励

·修复其他问题