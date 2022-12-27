Early Access v.1.1.0.26169 热更补丁

各位船长好！

本次补丁修复了一些已知问题，具体内容如下：

修复了在地图编辑器中点击“上传创意工坊”会报错的问题；

修复了订阅创意工坊中的地图后，无法在自定义游戏中显示的问题；

修复了在防守模式中，比尔森学习“鹰眼”技能后，攻击力没有增加的问题；

修复了防守模式无尽模式排行榜中，得分项显示超出UI界面的问题；

修复了部分机型在游戏进行中会闪退崩溃的问题；

如果你在游戏过程中遇到了其他BUG，可以通过我们的官方QQ群：872672999，或是官方微博@异星前哨来反馈。