2022年12月23日 更新说明

【更新说明】
1.新增[处置俘虏]功能（在情报页面），可以一键劝降、处死、释放、勒索、拷打本方多个俘虏。
2.新增开局设置[武将未婚]，勾选后本局游戏的武将默认没有婚姻关系。
3.拜访自己的主公申请国策权利，不再要求跟主公相性一致。
4.部分外交任务如：亲善、诋毁、流言等设置效果上限，防止因武将属性过高而导致结果过于离谱。
5.优化其他细节，修复已知Bug。
交流QQ群：1139344255
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1.新增[处置俘虏]功能（在情报页面），可以一键劝降、处死、释放、勒索、拷打本方多个俘虏。
2.新增开局设置[武将未婚]，勾选后本局游戏的武将默认没有婚姻关系。
3.拜访自己的主公申请国策权利，不再要求跟主公相性一致。
4.部分外交任务如：亲善、诋毁、流言等设置效果上限，防止因武将属性过高而导致结果过于离谱。
5.优化其他细节，修复已知Bug。
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