测试分支紧急修复：22-12-23

错误修复：

1.修复没有真实血亲父亲但有名义血亲父亲的孩子出生时过月报错的BUG

2.修复仓库不能成功存入阅读中书籍的BUG

3.修复重复普攻时神仙索效果提前结束的BUG

4.修复突破中被奇劫格恢复的失败格子如果在当前可选范围内，该格依然不可选择的BUG

5.修复突破盘上起点附近的失败格子会和起点连起来的BUG

6.修复焕心的出生月份和出生月份特性不同的BUG

7.修复秘闻刚刚产生时，因为玩家的同道都有可能得到秘闻并记录成传播人数而导致秘闻立刻被公开的BUG，正确的结果是，秘闻产生时获得该秘闻的人均为秘闻的源头，不计作秘闻的传播人数

8.修复被奇遇拉取的角色被邀为同道后不会解除被拉取状态

9.修复经历只能查看最新一页（点击上一页箭头不显示过去经历，停留在最新一页）的BUG，经历现在显示是最新页签的最新页

10.修复旅行中发生门派事件时可能报错的BUG

11.修复战斗中AI的理想功法和理想武器重新决定时的部分逻辑不正确的BUG

12.修复战斗中AI部分情况下不能正常释放摧破功法和决定武器的BUG

优化调整：

1.秘闻公开导致的好感变化修改为对导致秘闻公开的来源方而不是所有来源方

2.秘闻公开时，如果有人会对秘闻来源方结仇，则结仇的来源方是导致秘闻公开的来源方而不是所有来源方

3.现在和NPC互动进行装备修理，会直接在装备上显示物品耐久，不需要鼠标指向查看耐久度了