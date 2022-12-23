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东方王朝之丝绸之路 update for 23 December 2022

Version 1.0.2 更新

Share · View all patches · Build 10205425 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

--调整修仙者技能，优化修仙者手感。
--优化第四关的出怪配置。
--平衡4级炮塔的基础伤害、范围、伤害区间等参数。
--修改地图中石头的碰撞范围、部分地图战事物的层级。
--调整所有音乐、音效的声音大小。
--调整关卡英雄出生位置错误。
--修改贵霜投矛手、罗马枪突兵的远程普攻子弹。
--平衡绿林弓箭手、贵霜投矛手、罗马枪突兵远程攻击伤害。
--修复万朔音效相关bug。
--修复偷羊层级及飞行单位层级，苏武牧羊层级错误。
--修复终南天师.撒豆成兵二三级数据没有变化。
--修复五级兵营在兵死亡时学习技能百夫长，兵营重生出现BUG。
--修复第八关(龟兹 )天气系统表现。

Changed files in this update

Depot 2050511
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