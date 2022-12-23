【测试版本0.9.2.545】12.23更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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更新：

NPC飞升观礼

现在在NPC飞升前80年会收到邀请传音符，到时间后就可以前去观礼了。

优化：

五行剑剧情相关优化

优化了慕容颖相关的部分剧情。

Bug修复：

修复了道侣换装功能导致的bug 修复了道侣渡劫后还能参观玩家渡劫的bug 修复了雷鸣海锻体获得的秘术和右边的提示不一致的bug 修复了英杰会胜利会打开领悟五行剑剧情的bug 修复了金虹剑派宗门广场上萧千绝对玩家称呼不统一的bug 修复了护脏符和金光的描述错误 修复了一些文案错误

本周碎碎念：

上周说了快阳了，这周果然阳了。（QAQ

番茄宵夜和未来在这周抢先倒下，不知道下一位幸运儿是哪位呢（雾

新冠果然恐怖如斯

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



稳定版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave/

测试版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave_TestBranch/

觅长生文件夹的位置可以在steam中通过浏览本地文件找到，现在也可以通过云存档功能在测试版和稳定版中切换存档。



三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案