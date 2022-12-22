Update(2022/12/22_10:00 ~20:00)

更新摘要：

為了讓運行的效能以及遊戲中的動作更加流暢，於是決定在最近更新了製作遊戲的引擎系統，但也因此讓許多設定的參數跑掉，會花一些的時間修正。而此次的升級也影響到了原訂的進度，所以會稍微延緩PVE以及新角色的推出，這點會在下次更新時同時釋出之後的更新計畫。(目前能確定的是，PVE還是能來得及在年前釋出，而下一隻新英雄會因過年假期的調整延到2月推出)

另外，這次以及之後的節慶都會有各種小活動讓玩家可以開心的獲得更多資源，祝大家佳節愉快！雖然聖誕節還沒到，但先預祝大家聖誕快樂！

『更新內容』：

※聖誕節活動：

1.聖誕節登入送獎勵：

活動內容：

歡慶聖誕節，每日累積登入獲得鑽石、金幣.......等獎勵，首次登入還能獲得限定飾品「普通的聖誕帽」，戴上聖誕帽來場激烈的對戰吧！

活動時間：

12月22日～1月5日(換日時間為每日00:00 GMT+8)

獎勵內容：

第一天：飾品「普通的聖誕帽」

第二天：100鑽

第三天：稱號「聖夜戰士」& 1500金幣

第四天：100鑽

第五天：稱號「叮叮噹」& 1500金幣

第六天：稱號「PADORU♪PADORU♪」& 1500金幣

第七天：150鑽

2.聖誕節就是要來場溫馨的死鬥！

活動內容：

活動期間內每日對戰達指定場數即可獲得對應獎勵，累積總場數達20場還能獲得限定飾品「聖誕大鬍子」！

活動時間：

12月23日～12月28日(換日時間為每日00:00 GMT+8)

獎勵內容：

每日遊玩1場遊戲：10鑽

每日遊玩3場遊戲：20鑽

每日遊玩5場遊戲：30鑽

累積遊玩20場遊戲：「聖誕大鬍子」

※商城更新：

1.新增聖誕造型：「聖誕兔女郎」艾莉絲卡、「凜冬槍焰」愛爾妲

2.新增聖誕飾品：煙囪帽、鈴鐺帽、雪天使的翅膀、聖誕襪背包、麋鹿毛線帽、麋鹿角髮箍、雪人的紅蘿蔔、雪花冰晶、魯道夫的紅鼻子、藍閃蝶翅膀、飄飄圍巾

3.聖誕造型、飾品限時特價

4.英雄「魅兒」價格調整：15000→10000

※系統：

1.調整所有角色的普通攻擊的節奏，使其更符合以往的手感

2.優化多數動作的向上擊飛力道，讓角色的連續攻擊更加順暢

3.修正AI電腦可以在遊戲一開始就施放覺醒受身的作弊行為

4.降低【簡單】的AI電腦難度，使其不會施放覺醒受身

5.降低【簡單】的AI電腦難度，使其在攻擊前會有些許的延遲

※遊戲模式相關：

1.新增地圖【露米卡-冬季】

2.因應節慶，暫時關閉死鬥模式，開放王牌戰

3.修正地圖【露米卡】在邊界會出現文字的問題

4.優化【新手訓練】操作，讓【攻擊鍵】也可以切換頁面

5.新增在【新手訓練】中，各項教學完成時的提示音效

6.修改【露米卡】場地效果：颳風，現在會無視霸體效果

※遊戲操作：

1.修正角色有機會出現自行轉向的問題

※美術、UI、文本、聲音更新：

1.修正拜倫文本中的所屬錯誤

2.修正「夏日海灘」依絲奈繪師資訊錯誤

3.修正選角頁面UI，使下排角色更容易被看見

4.更新百科內容：新增受擊狀態、屬性異常、以及特殊狀態等條目

5.調整並優化愛爾妲的模型以及貼圖

6.修正大部分角色發動覺醒時的語音消失的問題

※遊戲性調整：

§角色：

依絲奈：

1.調整技能【符咒散射】在施放後能夠較快的銜接技能【爆破詠唱】

*開發者備註：之前在調整多數招式的硬直時，移除了符咒散射在多張同時命中時會造成較長的硬直這個設定。為了讓技能的銜接更加順暢，這次讓此招式在施放後能快速施放爆破詠唱。

艾茵：

1.修正同角色彼此間有碰撞判定的問題

拜倫：

1.目前奧義的特效因為引擎升級的關係壞了，只能先做應急處置，因此特效會較不好看，還請見諒(會在日後重製)

卡梅爾：

1.修正若在空中按住【魔方切換】，在落地時會導致【魔方切換】卡住的問題

魅兒：

1.修正技能【暗魂影彈】在零距離命中時，傷害遞減會失效的問題

2.修正天賦【散魂砲】在零距離命中時，會造成倒地值重置的問題