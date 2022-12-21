1：新增加义庄，可以买卖尸体，以及帮忙赶尸
2：新增一个墓穴，墓穴的位置在黑湖。
3：新增女狐狸后续剧情。
4：新增小琪玉佩可以互动和恢复法力生命。
5：新增破碎的鬼界，通过鬼域可随机进入
6：新增自定义按键，修改物体交互，供桌，技能切换添加快捷键
7：翻滚冲刺添加方向冲刺，WASD可以控制翻滚方向，修改鼠标按键。
8：炼尸治疗去掉确定按钮
9：稍微修改大结局流程
10：尸王可以破阶，增加尸王复活道具。
11：邪道复活点增加仓库，和村子复活点的仓库相通
镇邪 Zhenxie update for 21 December 2022
12月22日更新公告
1：新增加义庄，可以买卖尸体，以及帮忙赶尸
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