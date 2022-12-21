12月22日更新公告

1：新增加义庄，可以买卖尸体，以及帮忙赶尸

2：新增一个墓穴，墓穴的位置在黑湖。

3：新增女狐狸后续剧情。

4：新增小琪玉佩可以互动和恢复法力生命。

5：新增破碎的鬼界，通过鬼域可随机进入

6：新增自定义按键，修改物体交互，供桌，技能切换添加快捷键

7：翻滚冲刺添加方向冲刺，WASD可以控制翻滚方向，修改鼠标按键。

8：炼尸治疗去掉确定按钮

9：稍微修改大结局流程

10：尸王可以破阶，增加尸王复活道具。

11：邪道复活点增加仓库，和村子复活点的仓库相通