12月21日更新日志|流程优化|流程卡顿修复

流程优化：

-添加了二、三、五章节（操作非李向凡状态下的回忆场景）的自动存档机制，玩家可以通过【auto】档位读取在回忆场景的存档内容；

-调整了第五章玩家在巨树前与班长对话的距离判定；

流程卡顿：

-修复了第三章切回废墟场景时偶发的黑色幕布挡住角色造成bug的可能；

-修复了第五章末尾，进入回忆前使用无义草导致流程卡顿的bug；