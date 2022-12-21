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Black Sheep update for 21 December 2022

12月21日更新日志|流程优化|流程卡顿修复

Share · View all patches · Build 10192514 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

流程优化：
-添加了二、三、五章节（操作非李向凡状态下的回忆场景）的自动存档机制，玩家可以通过【auto】档位读取在回忆场景的存档内容；
-调整了第五章玩家在巨树前与班长对话的距离判定；

流程卡顿：
-修复了第三章切回废墟场景时偶发的黑色幕布挡住角色造成bug的可能；
-修复了第五章末尾，进入回忆前使用无义草导致流程卡顿的bug；

Changed files in this update

Depot 1682261
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