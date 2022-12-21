12月22日更新维护公告

各位仙家弟子：

《古剑奇谭网络版 海外版》将于2022年12月22日05:30进行例行停机维护。

“长携手”大区全服预计10:00开启。在维护期间，您将无法登录游戏。如果在预定时间内无法完成维护内容，开服时间也将继续顺延。

本次维护更新内容如下：

☆活动更新

冬至圣诞活动

活动时间：2022年12月22日维护后~2023年1月12日维护前。

【步云雪境】

集天地冰雪之精华的艾汐梨借着冬至的极阴之力，在步云洲创造了一个“步云洲•雪境”，并热情的邀请你来和她以及她的小伙伴一起玩耍~

【步云赛雪】

天地寒气凝结，步云洲终于迎来今冬的第一场雪。唐看眼见弟子沉迷戏雪，亦童心大起，举办“步云赛雪”盛会，届时千叶莲台将分立秦陵之盟众宗门的雪人化形，凡仙家弟子皆可通过赛雪游戏，不断壮大本门雪人化形！

【冬至快乐】

客旅长安的胡人赫皮纽耶打算邀请同在长安的族人及有兴趣的朋友前往胡人区，一起共度节日，而同在胡人区的马力库斯莫斯近来也很是忙碌，似乎是在准备迎接什么节日，不妨找个时间去那边转转。

☆秘境调整

秘境难度开启

赤炎阳极丹·上的困难难度，将在2022年12月22日中午12时开启。

感谢大家的支持与厚爱，祝大家游戏愉快！

《古剑奇谭网络版 海外版》项目组

2022年12月22日