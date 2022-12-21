更新日志V0.75.002.02~05

本次更新后版本号为V0.75.002.05:

修复炼丹最多只能产出一颗丹药的问题 修复可能的异常铸造计划导致整个铸造计划序列卡住的问题 修复一处种植会导致回合卡死的问题 修复初始生活技能大于新手时，技能效果未生效的问题 修复同类生活词条超过5个时，工作结算会异常的问题 修复福星器师/气运器师描述及效果配置错误的问题 修复导致种植计划列表混乱或地块上的灵植未与计划绑定的问题 修复弟子存在强制产出丹药数量为N个的词条时，一回合完成多次循环产出的数量总为N个的问题（实际产出数量为N*完成循环次数） 生活技能升级时，概率获得当前生活技能相关的好词条，小概率获得其它技能的坏词条 调整种植获得的境界经验，经验获得和种植品质有关，品质越高经验越高 铸造和派生界面指定\移除弟子时添加小人入场和离场动画 调整人物生活面板部分UI信息显示 添加种植词条显示图标 修复因移除工作计划异常可能导致的卡回合的问题 修复人物悬浮信息界面生活词条重复显示问题 修复在多次炼丹循环同时完成时未能正确计算返还的材料数值的问题 修复任务村落消失导致不能完成任务的问题，已消失的任务村落已重新刷出 调整清风初始特性，由炼丹大师改为炼丹熟手 为历史存档高等级生活技能刷新升级触发的生活特性

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