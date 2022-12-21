本次维护主要修复服务端一些BUG。

并且对客户端的一些BUG进行了修复。

大幅度提升游戏客户端的帧数，提升流畅度。

并且增强了稳定性。

降低了鼠标的灵敏度

本次主要是各项优化，并无新功能加入。

如有新功能，会第一时间发布B站新功能具体说明视频。

在此感谢与兜仙共同成长的各位道友！

