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Earthling's Undertaking update for 19 December 2022

更新日志V0.75.002.01

Share · View all patches · Build 10174740 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

本次更新后版本号为V0.75.002.01:

  1. 降低生活技能升级所需经验
  2. 提升角色工作时获得的境界经验
  3. 角色初始随机正面生活词条会升级对应生活技能
  4. 道观新增词条时支持重复随机选择
  5. 匠神等增加炼器速度的词条现在也能对淬炼起效了
  6. 修复重新读档后种植计划会失效的问题，本次更新后跳过一回合会重制所有计划
  7. 修复执事界面存在多个相同灵根的执事时，在进行灌注时只有一个会获得生活经验的问题
  8. 修复掌炉弟子未提供炼丹数据加成的问题
  9. 修复无暇丹魂、偷吃等词条会导致炼丹卡死的问题
    10.修复装备随机词条完全相同的同名法宝后，卸载一个所有随机词条全部失效的问题
    11.修复法宝数据变化后，历史存档中法宝显示信息错误的问题
    12.修复神庙道观通过ESC退出时词条显示异常的问题
    13.修复荒芜之刺升级技能释放范围错误的问题

感谢各位玩家的反馈，体验过程中若有任何问题，欢迎与我们交流，各位的建议对我们游戏非常重要；

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