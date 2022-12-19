圣蛋颂歌！吟唱四分之三新诗篇！

活动一 “抓捕姜饼人”限时活动

时间：12.16~12.29

活动期间，每天登陆即送1000金币，20钻石；

在大厅内出现5种款式的“姜饼人”，“姜饼人”的数量与位置会随着时间不断刷新。搜集对应数量的“姜饼人”即可兑换道具[宠物、皮肤碎片、圣诞红包券] 。

注：①“姜饼人”所兑换的宠物使用时效为7天，活动结束后续将上架宠物商店；②圣诞红包券可参与平分500元现金红包，红包券数量与奖金数量可叠加。

活动二 圣蛋分享活动

时间：12.16~12.29

录制游戏相关视频带上#四分之三空间站VR#话题发布在87VR APP、哔哩哔哩、抖音，熊猫君将在每个平台评出5个优秀作品，每个优秀作品作者各获得30元奖金，同时在所有平台的发布者中评出一名“最佳记录员”额外获得50元奖金。

注：发布的视频数量与质量都能增加成为最佳记录员的概率哦！若同一发布者在多个平台发布，可告知熊猫君进行记录。

活动三 “难道又是平安夜”狼人杀活动

时间：12.24



所有报名参与活动的玩家均可获得87VR APP积分200分，游戏内100钻石+2000金币，现金红包10元；

每场游戏结束后，胜利玩家阵营额外获得游戏内100钻石+2000金币；

获胜阵营将在每场游戏结束后，自行推举一位玩家作为MVP，获得游戏内限定头像框“狼人杀MVP”！

参与方法：

联系四分之三空间站官方客服熊猫君（微信：_34panda），发送自己的游戏id页面截图+“参加12月24日晚四分之三空间站狼人杀”的字样，加入官方游戏群，收到熊猫君回复即为报名成功。

领取方式

游戏内奖励将通过邮件发放，参与现金红包奖励的玩家，联系熊猫君微信_34panda，加入游戏群领取奖励。