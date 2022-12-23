东吴孙坚阵营现已正式上线

各位好！

在经过了数月的测试与优化之后，我们终于为大家带来了《三国：归途》的东吴阵营，新增了大量武将卡牌、军队卡牌以及全新武器装备等内容。感谢各位玩家在测试期间为我们提出意见及建议的各位，在你们的帮助之下我们才能够将游戏做得更好。

本次更新内容：

吴国阵营阵营登场

吴国孙坚阵营新增7名武将卡牌（孙坚、孙策、孙权、甘宁、吕蒙、周瑜、黄盖）

新增阵营军队卡牌11张（雇佣步兵、江东卫兵、庐江上甲、车下虎士、丹阳兵、解烦卫、雇佣弓兵、江东弓手、劫营骑射、横江武射、无难骑射、锦帆弩、雇佣骑兵、江东骑兵、劫营骑、无难骑、丹阳骑、解烦骑）

全新核心机制：连击

吴国阵营新增核心机制“连击”，通过打出不同的武将及军队牌从而达成连击需求，完成全部连击需求后即可获得连击点。

吴国阵营的武将卡牌以及部分军队牌在使用时将消耗连击点数来代替指挥值。

其他新增内容：全新阵营专属装备

吴国阵营新增6个专属可升级装备，包括（古锭刀、霸王枪、两当铠、明光铠、白鸽、快航）

新增4个独特武将招募事件

新增4个全新的BUFF及DEBUFF。（双生、标记、水生、溺水）

新增12件全新战利品（直柄铜斧、襦铠、七弦琴、筒袖铠、幄帐、古铜甲、五福散、黄金锄、路鼓、铜甲胄、日晷、青龙刀）

再次感谢各位玩家对我们长久以来的支持与期待，我们还将继续努力打磨游戏，为大家带去更好的游戏体验。