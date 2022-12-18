V0.1.3-001 版本号：12月生活质量更新

变化与优化

任务系统重做

科技树分支重做

游戏设置面板升级

状态属性接口实装（新属性状态全面启用）

减轻移动中的卡顿感

实装饱食度系统

现在如果蓄水桶中有水，会自动将水运输到水箱中（需要水箱有空间）

重做日历时间判断系统

现在种子店会出售树脂（松香）

新增书籍：畜牧知识基础

实装职业：放牧人

现在洗澡后可以略微减少疲劳值（需要有好心情）

新增货币：城邦纪念币（娱乐专用）

增加了拆除建筑时的二次确认选项

新增配方：简易急救药膏（基础制药系统启用）

新增科技：农业自动化

改变了温室自动浇水的解锁条件及配方

新增植树自动供水系统

酒吧新增小游戏：老虎机

实装熔炉蓝图绘制功能（基础功能）

平衡

金属总体全部涨价

铁制工具涨价

移除室外禁止跑步设定

现在锻炼不能直接增加最大体力值（转换为坚韧值）

调整21小时便利店购物货架（不再通过NPC统一购买）

修复

修复停电后充电站的一部分一直显示停电了的问题

修复木糖醇猫粮数量一直为0的问题

修复手工制作者职业描述文本错误

修复建造温室时所需时间的文本错误（16>20）

修复跳过初始剧情后未自动学会初始工作技能的问题

修复21小时便利店中一个挂牌忘记挂的问题

修复蓄水桶描述的错别字

修复与洞穴毒蜘蛛战斗时游戏报错的问题

修正通风管道建造说明

修复疲劳值可能会变成负数的问题

细节优化与其他小调整