12月17日 更新日志|流程优化|流程卡顿修复

流程优化：

-重置了游戏片头部分LOGO弹出提示的演出；

-调整游戏伽马值亮度的上限，尝试解决部分玩家反馈游戏中亮度太暗的特殊情况；

-修复第一章玩家打开门卫室窗户后，缺少提示玩家用手电照射才能获取关键线索的提示对白；

-修复第五章在激活篮球场巨树状态后，交互巨树剧情的控件距离的异常和流程；

-添加了游戏中玩家在【废墟章节】自动存档的数量和频率，主要集中在第一章和第三章的部分

（回忆章节和其他章节的存档将视游戏稳定情况陆续添加）；

-修复了第四章末尾操作李向凡调查校长室内柜子意外致使游戏变模糊的bug；

-添加了第一章门卫室窗户处调查缺失反馈的内容（需要配合手电拖动才能拾取关键线索的反馈)；

-添加了第三章在储物间携带照片线索后，交互杂物堆放处谜题交互引导内容（索引向照片提示）；

-最后一章，天台遇到夏梦后关于“真相/结果”的选择，添加了夏梦答复的内容文本优化；

-修正了在游戏登录界面，快速粘连点击存档栏位导致的游戏加载失败问题；

-紧急修正了第五章，玩家在进入美术教室夏梦影子显示错误并引起的游戏异常暂停的问题；

流程卡顿：

-修复第二章部分玩家操作冯润女厕交互可能造成卡顿/黑屏/文字不播放/游戏意外暂停的部分；

-修复初入游戏背包、存档栏、异常抽风造成的旋转跳跃卡顿bug（部分玩家表现为【A、D】键位失效的状态）；