《后汉稽异录》测试版V0.82、V0.83更新【单线基本完结】

————2022/12/17—————

【版本号】V0.83

【剧情】更新至44关本篇+2关外传。

*【西晋线（游戏本体）】已大体完成。

【剧情】修改了某结局后我军队友的入队情况。

【平衡】增加了「大斧」的特攻对象。

【平衡】修改了部分队友的军略。

【平衡】调高了智略系军略的成功率。

【平衡】移除了所有转职所需的统御点数。

【平衡】调整了转职所需的将领属性值。

【平衡】必杀伤害现在还受到将领武勇的影响。

【平衡】特攻伤害现在还受到将领智略的影响。

【平衡】调整了五维加点所消耗技能点的计算公式。

【平衡】矛兵、弓兵、矛骑兵、弓骑兵的中阶转职现在差异更加大了。

【平衡】强化了「轻骑」兵种技能的效果。

【功能】为某些仅能装备一件的宝物增添了对应的说明。

【功能】兵力低的我/盟军现在将有特殊标识。

【功能】更新了键位设置的脚本。

【功能】实装了「角色一览」的功能。

【补完】强化了部分宝物的效果。

【补完】强化了部分我/敌/盟军的特性。

【补完】追加了部分军略/宝物。

【补完】更新了部分地图。

【补完】更新了部分人物的头像。

【补完】更新了部分敌军的主/弱属性。

【补完】修订了五维的简易说明文字。

【补完】调整了我军后期商店可获取的物品。

【补完】优化了部分UI。

【补完】优化了性能消耗。

【修正】修正了分支关卡未按照预期给予奖励的错误。

【修正】修正了特定队友于剧情中习得军略后，军略图标错位的错误。

【修正】修正了系统脚本更新后天气效果导致游戏崩溃的错误。

【修正】修正了「心战」「盘桓」「劳师」系军略无效的错误。

【系统】系统脚本更新至1.274。

————2022/11/26—————

【版本号】V0.82

【剧情】重制了「南郑守卫战」。

【剧情】补全、扩充了某些关卡中间的剧情。

【剧情】扩充了某些战场事件。

【平衡】降低了「南郑守卫战」「赤壁救援战」「成都攻略战」的难度。

【平衡】增强了弓兵的「齐射」特性效果。

【平衡】增强了弩兵的「雨下」特性效果。

【平衡】调整了「下邳之战」「邺城之战」部分事件的效果。

【平衡】增加了「天水之战（三）」可获得的宝物。

【平衡】降低了「中毒」状态的效果。

【功能】实装了选中单个敌军时显示其威胁范围的功能。

【补完】优化了部分UI。

【补完】追加了部分关卡击退特定敌军的奖励。

【补完】追加了部分军略。

【补完】更新了部分兵种图像。

【补完】更新了部分地图。

【补完】更新了部分敌军的数值/特性。

【补完】补完了部分我军人物的可习得军略。

【补完】调整了「赤壁救援战」特定敌军的行为模式。

【补完】调整了部分军略书/宝物的价格。

【补完】调整了部分事件触发后的结果。

【补完】部分可重复获得的宝物现在将可出售。

【补完】补全了术语解说。

【修正】修正了部分关卡地形通行和战斗图的错误。

【修正】修正了某些队友离队后再度归队时，好感度计算的错误。

【修正】修正了「和衷」特性效果未生效的错误。

【修正】修正了「平羌指归」使用条件未生效的错误。

【修正】修正了「老子想尔注」加成兵力值的错误。

【修正】修正了部分关卡敌军撤退/死亡台词的错误。

【修正】修正了「下邳之战」部分事件可能导致游戏崩溃的错误。

【修正】修正了「赤壁救援战」触发伏兵事件后，未按预期增加战后金钱与功勋的错误。

【修正】修正了「武功之战（一）」后训练场未能解锁的错误。

【修正】修正了「绵竹关之战」未能正确判断李严是否入队的错误。

【修正】修正了「绵竹关之战」李严未能强制出战的错误。

【修正】修正了「劝农书」对升级后的辎重队不能生效的错误。

【修正】修正了某些支援条件提前显示的错误。

【修正】修正了水贼可以上岸的错误。（

【修正】修正了部分文辞上的错误。

【系统】系统脚本更新至1.270。