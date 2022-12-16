**开服通知：

各位道友，现在大家可以自由的登录游戏了！

更新内容：

1、解决新增揭榜任务的存储结构会导致服务器延迟、卡顿的情况；

2、针对今天脚本挂的更新进行封堵（主要更新这个）

3、听到大家的呼声，我们小幅度提升了结丹期及元婴期揭榜任务的奖励；（非绑定铜币）

本次临时维护补偿：

（绑定的）铜币：188万

（绑定的）淹死的鱼：1000条

注：本次补偿会在晚上晚点与今晨第十次大型更新的维护福利（绑铜288万）以及早上临时更新维护（绑铜188万，绑定的淹死的鱼1000条）一并发放

慎重通知：各位道友，我们在本周初已通过发帖及跑马灯的形式告诉大家我们将针对瞬移采集脚本挂进行打击升级，这不是开玩笑，因为这已经触碰到了我们的底线！

1、 所有玩家在游戏内的位移数据都是终身保存，但凡使用过的，是一定跑不掉的

2、 我们珍惜我们的每一个玩家，我们尽可能想通过技术手段去处理瞬移挂的问题

3、 但是人手不足+全阳远程，加上大量游戏玩法的待推进，纯技术手段过于耽误时间

4、 我们为每一个花了78块钱购买我们游戏的玩家负责，但是我们不会让花了78块钱的这几个号任意毁灭游戏生态；（无论你你玩了多少个小时，或者线下花了多少钱，瞬移采集脚本挂已严重触碰我们底线）

5、 我们将从今晚开始梳理数据，周六将放出第二波封禁账号

《蜀山：初章》重楼工作室

2022年12月16日**