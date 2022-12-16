【测试版本0.9.2.543】12.16更新公告

【重要】本次更新内容仅在测试版本更新，会有较多的bug，将在版本稳定后同步到steam默认版本（稳定版本）。

如果想体验测试版内容，需要加入测试，具体加入方式在公告最后。

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更新：

五行剑诀

新增了五行剑诀的相关剧情，在满足150年至400年之间和境界达到金丹两个条件后，便会收到传音符，提示在武陵城的升仙台展示了一个神秘玉简。

前往升仙台触发剧情，满足条件的情况下就可以学会功法五行剑诀。

五行剑诀：天阶中功法，释放剑系技能时，若触发五行连击，则获得【剑气】1/2/4/6/10【驭剑】1/2/4/6/10【振剑】*1/2/4/6/10；连续触发连击时将使此效果+1/2/4/6/10，若连击中断，则将此加成重置为1。 道侣换装

现在可以在洞府中和道侣对话更换非特定NPC道侣的服装和发型了。

感谢创意工坊中的B1N作者【我的道侣我做主】mod提供的脑洞，那部分不太和谐的就算了→ →。 新的服装

分别为男修和女修更新了一套新的服装样式。 音效更新

更新了部分操作按钮和技能的音效。 NPC飞升

现在化神期NPC会在天劫到来时正常渡劫了，渡劫成功后，传音符上不再显示为【失联】，而是【飞升】。

优化：

调整了任务再探御剑门的结束时间

将任务结束时间提前至690年12月31日 添加了龙宫的快速移动功能

现在解锁龙宫后可以通过海图快速移动了。 阵旗相关优化

降低了阵旗的价格，同时增加了阵旗的获取方式和出现的概率。 调整了部分需要越级的关卡难度

现在一部分关卡会随着玩家的境界自适应了。 提高了练气期部分任务的收益。 优化了NPC成为掌门后的行动逻辑

现在拜山时可以找到晋升为掌门的NPC了。 优化金虹剑派拜师武器中执的效果

由原来的获得驭剑调整为易伤。 调整了海底遗迹的任务过期时间

将任务结束时间提前至699年 1月1日，如果受更新影响任务过时，也可以继续根据旧时任务中的任务提示继续完成任务。

Bug修复：

修复了炼器武器会无视词条产生造成一次伤害效果的bug 修复了NPC名字和形象会重复的bug 修复了金虹剑派高悟性入门后会重复拜师的bugver.2 修复了部分饰品和防具的图标与战场中buff图标不匹配的bug 修复了金丹主城任务中的阵法邪修没有攻击能力的bug 修复了进入竹山宗后不完成入门任务直接金丹会导致后期无法进入藏经阁的bug 修复了重返天魔眼任务中的白袍修士会一秒换装的bug 修复了buff鬼力·魂兵在战场中描述错误的bug 修复了各种文案错误

本周碎碎念：

鉴于现在的特殊情况，我们从上周开始就抢先手切换到了远程办公模式。

一阵鸡飞狗跳之后上周的更新就咕咕咕了。（望天

好消息是到现在为止还没人阳，坏消息是估计快了=。=

在这里就希望大家都能做好个人防护吧（溜

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一. 测试版本的开放方式：



在steam库中右键觅长生，打开属性，选择测试选项卡，在请选择您想要参与的测试内选择testbranch - 测试版，不用输入代码，关闭后更新即可。



二. 测试版本与正式版本的存档位置和存档续用



稳定版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave/

测试版本存档位置：游戏根目录下，路径为觅长生/MCSSave_TestBranch/

觅长生文件夹的位置可以在steam中通过浏览本地文件找到，现在也可以通过云存档功能在测试版和稳定版中切换存档。



三. 测试版本须知

在测试版本中，你可能会遇到强度突变、花式bug或存档崩溃，请坐和放宽。

遇到问题的解决方案