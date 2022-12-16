致奇遇江湖中的各位少俠

非常感谢大家对于《天命奇御》的支持与爱护。很高兴赶在2022年尾声推出《天命奇御：归途》。在邀请大家重入江湖后，我们看到了许多伙伴经历了一场酣畅淋漓的战斗后到社群与互动平台上的讨论与分享，团队的游戏魂也跟着大家一起沸腾了起来！我们更加坚定了「好玩的游戏，才是好游戏」的开发信念。

在发售后的一周内，有许多伙伴针对《天命奇御：归途》提出了一些疑问与建议，现在我们向大家简单说明：《天命奇御：归途》是一款全新且完整的游戏，研发团队以《天命奇御》系列作品为主轴，同时加入了剧情设计，将战斗与Roguelite模式进行结合。在产品发行期间，我们做了许多铺垫或者安排，过程中仍出现了一些无法预期的状况，例如：本作在Steam上架时突发的各种状况，如同《天命奇御：归途》中的诸葛羽需要锲而不舍的努力一般，所幸在大家的支持下，我们还是顺利地完成了任务。

关于游戏的定价问题，经内部讨论后我们决定游戏上市时玩家可享超低价格优惠，如今的价格我们自身也很惊喜ːsteammockingː。现如今疫情步入了新的节点，我们想借游戏发售的超低优惠活动这一机会，让大家获得愉悦的心情。虽然《天命奇御：归途》的首发优惠活动有时间期限，但后续我们仍会配合平台的活动，不定期地推出优惠活动。

自游戏发售以来，我们收到了许多玩家关于《天命奇御三》开发计划的疑问。对于游戏研发者而言，每一个作品就像我们自己的孩子，而一个好的作品从孵化到诞生期间必然会经历大量的磨练与挑战。后续如有相关消息一定会第一时间与大家说明。

最后，感谢大家对于《天命奇御》系列作品的支持。从《天命奇御二》到 DLC「陌刀门」的更新，再到《天命奇御：归途》的上市，团队都在持续地讨论如何将内容更好地呈现给玩家，大家对于游戏的想法与建议，团队也会尽可能地列入后续产品开发的规划中。2023年，我们计划推出其他平台也可以游玩到的作品，我们希望可以在手机、主机或是其它设备上都能陪伴大家。

《天命奇御：归途》中潜藏着一些出人意料的惊喜。玩家可以利用不同的武器通关，进而触发不同的体验，甚至破坏物品或捡取纸条都能收获意外之喜，相信许多伙伴已经发现啦，快来尝试吧！

《天命奇御》开发团队在此邀您重入江湖，来场酣畅淋漓的战斗吧！

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《天命奇御》开发团队 邀你一同重入江湖，一起来场酣畅淋漓的战斗

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