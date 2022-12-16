各位道友，现在服务器延迟卡顿问题已经优化完毕，现在大家可以自由的登录了！

更新内容：

1、解决特殊情况下会导致服务器延迟、卡顿的情况；

2、修复揭榜任务由于队员无法接取而自动卡在“可接任务”的情况，现在会提示队员（非队长）无法参与揭榜大会。

全服补偿：

（绑定的）铜币：188万

（绑定的）淹死的鱼：1000条

注：本次补偿会在晚上与第十次大型更新的维护福利一并发放

《蜀山：初章》重楼工作室

2022年12月16日