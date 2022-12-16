各位道友，现在服务器延迟卡顿问题已经优化完毕，现在大家可以自由的登录了！
更新内容：
1、解决特殊情况下会导致服务器延迟、卡顿的情况；
2、修复揭榜任务由于队员无法接取而自动卡在“可接任务”的情况，现在会提示队员（非队长）无法参与揭榜大会。
全服补偿：
（绑定的）铜币：188万
（绑定的）淹死的鱼：1000条
注：本次补偿会在晚上与第十次大型更新的维护福利一并发放
《蜀山：初章》重楼工作室
2022年12月16日
Start typing to see game suggestions. This only suggests apps that have a store page.
各位道友，现在服务器延迟卡顿问题已经优化完毕，现在大家可以自由的登录了！
更新内容：
1、解决特殊情况下会导致服务器延迟、卡顿的情况；
2、修复揭榜任务由于队员无法接取而自动卡在“可接任务”的情况，现在会提示队员（非队长）无法参与揭榜大会。
全服补偿：
（绑定的）铜币：188万
（绑定的）淹死的鱼：1000条
注：本次补偿会在晚上与第十次大型更新的维护福利一并发放
《蜀山：初章》重楼工作室
2022年12月16日
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
Changed files in this update