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蜀山：初章 update for 16 December 2022

紧急维护开服通知

Share · View all patches · Build 10159466 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

各位道友，现在服务器延迟卡顿问题已经优化完毕，现在大家可以自由的登录了！
更新内容：
1、解决特殊情况下会导致服务器延迟、卡顿的情况；
2、修复揭榜任务由于队员无法接取而自动卡在“可接任务”的情况，现在会提示队员（非队长）无法参与揭榜大会。

全服补偿：
（绑定的）铜币：188万
（绑定的）淹死的鱼：1000条
注：本次补偿会在晚上与第十次大型更新的维护福利一并发放

《蜀山：初章》重楼工作室
2022年12月16日

Changed files in this update

Depot 1461811
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