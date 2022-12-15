活字引擎3.4.2已更新！增加隐藏成就！Azure已缴费！

活字引擎3.4.2已更新！本次更新内容：

1.上次Azure更新了一堆新声音之后一段时间语音合成额度终于用完了...不过我现在已经重新缴费了！在这个版本之后应该所有人都能稳定的正常使用Azure语音了！

2.在主界面右下角增加了一个齿轮，点它可以打开设置界面，目前设置界面的唯一一个按钮是打开项目文件夹（草）

3.剧本界面增加了保存快捷键！按下Ctrl+S可以立刻保存！

4.修复了在剧本界面切换章节时剧本输入框可能显示空屏的问题！现在当你切换章节时，输入框的滚动条会自动回到最上方！

5.修复了播放模式中有时在使用剪影后立刻退场，角色会依旧留在场上的问题！

6.现在在进入播放模式的Loading界面时，活字引擎会自动统计你在本次播放中会用到的所有角色立绘、背景、展示图、BGM和音效，然后一起预先加载了（之前是只会预先加载语音），而且这部分也会反应在Loading进度条中，同时如果你按F1调出控制台的时候还能看到活字引擎在Loading开始的那一刻统计了你本次播放使用的各类素材共有多少（谁想看这种东西嘛！）

MissingNo.增加了一个隐藏成就。