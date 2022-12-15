2022/12/15 大部分调整及修复【时隔一个月】

√1、修复-丹炉升级信息无法显示的BUG

√2、修复-丹药效果麒麟撼地会使气血、法力降低至负值的BUG

√3、修复-攻击怪物怪物不会死亡的BUG

√4、修复-术法技能导致的崩溃报错BUG

√5、修复-部分术法技能导致的怪物防御为负的BUG

√6、修复-右键房间内的床铺时无反应的BUG

√1、调整-现在探索目标NPC的房间内的物品需要一定的好感度且每次探索过后固定会扣除一定好感度

√2、调整-初始钓鱼范围扩大，钓鱼品质、品级产出不正确的问题(品质、品级非正常曲线且概率过高)

√3、调整-现在突破隐藏境界材料不够不会消耗掉突破所需隐藏材料

√4、调整-境界压制系数(加大了各个不同境界之间的压制，境界越高压制越强)

√5、调整-灵植灵兽产出方式(每次产出后下一次产出时间更长，且可产出次数受灵植灵兽潜力、生长时间影响)

√6、调整-现在每次送礼都会收到回礼奖励(所有NPC功法可无需盗窃获得)、调整了每周可送礼的次数(每周1次→每周3次)

√7、调整-玩家及怪物术法攻击的移动速度降低且受人物大境界影响

√8、调整-玩家及怪物术法攻击方式调整（当术法攻击发动一段时间后，术法移动速度、追踪效果、术法伤害会逐渐降低，临界时间受攻击速度影响，攻速越快临界点越久）

√9、调整-取消灵植灵物的丹毒，任意物品、丹药类获得属性单独计算，不再计入基础属性内

√10、调整-产生的滋生妖魔的修为境界将会和玩家修为境界差不多

√11、调整-自动存档时间由1分钟→5分钟

√12、调整-死亡惩罚由损失少量灵石更改为损失1%灵石且有概率损失属性(10%)及背包内物品(5%)，死亡惩罚受死亡惩罚倍数影响

√13、调整-部分工具

√-移星器→四象仪(能够微小提升观测到四象星辰后获得的四象之意的神奇仪器)

√-占星仪→寻星仪(能够消耗奇石材料用于寻找到藏宝之地的神奇仪器)

√-聚星器→阴阳仪(能够微小提升观测到太阴太阳星辰后获得的阴阳之力的神奇仪器)

√-飞星器→太初仪(能够微小提升观测到太初星辰后获得的太极之力的神奇仪器)

√-明光头盔→唤灵盔(使用后，每隔一段时间会获得一些灵气，随自身境界增加)

√-重新调整了战斗技能：斗战之道(初步领悟了斗战之道，你的初始攻击、防御属性系数提升)、精益求精(在不断的战斗中，你的斗战之道领悟会不断的提升，现在每次击杀怪物都有概率提升自身战斗属性)、重拳出击(有概率造成多倍伤害)

√14、调整-部分天赋属性及效果重置及提升：

√-【夜观星象(星学3级)】调整技能属性为：观星概率 + 50%

√-【初晓天意(星学3级)】调整技能属性为：四象仪、阴阳仪、太初仪效果 + 30%

√-【见微知著(星学7级)】调整技能属性为：每过一天星学技能经验会略微增加，寻宝时获得仙令概率 + 20%

√-【通天晓地(星学7级)】调整技能属性为：地图上会显示采集物位置，宝藏出世时间 - 20%

√-【金石为开(格物10级)】调整技能属性为：一下可敲碎任意石块，且法力消耗固定为1，有概率会产出其他奇石、空间石等

√-【虚空造物(采集12级)】调整技能属性为：每隔3天，你可以随机制造一个物品，该物品为极其稀有之物

√-【惊世之竿(钓鱼12级)】调整技能属性为：可穿越时间空间，可以钓到任意品阶、水域的鱼类，钓鱼范围 + 100%

√-【洞天福地(御灵12级)】调整技能属性为：灵兽、灵植产出 + 100%，获得灵气浓度 + 100%

√-【一梦江湖(战斗12级)】调整技能属性为：暴击率 + 100%，增伤率 + 50%，减伤率 + 50%，心神 + 20

√15、调整-炼丹系统

√-丹药品级星级(更改品级以及星级的计算公式)

√-可放入丹药材料数量(受炼丹师等级、神魂强度、炼丹技艺影响)

√-药材完美度(受到各种加成后可以超过100%，不再设限于100%以内)

√-丹药属性(调整部分丹效属性、大幅度提高丹效增幅属性、调整丹效叠加属性计算公式)

√-丹毒(略微调整丹毒计算方式)

√-可食用丹药数量(现在每个品级的丹药可食用数量都有限定)

√-可食用丹药品阶(食用丹药品级需小于(人物大境界 + 1)/2，如：一品丹药(至少炼气期才可以使用)、二品丹药(至少金丹期才可以使用))

√-丹药价格(大幅度提升各品级丹药出售价格)

√-丹方(反复炼制不再降低丹效)

√16、调整-怪物攻击AI、属性、方法

√-为所有怪物加入术法攻击

√-调整怪物属性及移动行为

√-调整怪物技能攻击范围、伤害

√-调整怪物结束攻击后的行为及AI

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