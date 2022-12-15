《天地归虚》正式实装第二轮次的更新，更多的玩法内容优化！

各位道友好~

又一个月过去了，我们再次为优化完善这个太初天地做出了重大的演变！

一个更为完善的太初天地，正在期待道友您的探索！

来看看我们都改变了什么吧~

新增门派自动化管理功能，玩家可通过对应面板自动化管理门派弟子：

1)新增了计划管理面板，能够在面板上批量安排计划（炼丹、炼器和种植），会根据计划自动安排长老或者弟子来进行工作；

2)重做了长老管理界面，现在长老可以自动帮助执行炼丹、炼器和种植进程； 人物模块-角色添加生活技能，根据所做工作角色生活技能自动成长； 门派系统-种植园、炼丹、炼器、制符等板块更新：

1)重做了百草园功能，灵植现在需要对应灵根的弟子帮助灌注灵力才能生长

2)重做了百草园执事功能，现在不需要安排弟子也会自动收割生长完成的植物，

3)百草园新增了种子箱功能，能够自动设定预存种子方便种植

4)修改了藏经阁的修道和悟道功能，现在中断学习可以保留学习进度，同时学习心法不需要再完整的学习后才能使用，只要学过对应的层数就能使用对应的层数技能或者被动

5)修改了炼丹功能，现在每个丹炉必须安排专门的掌炉弟子来进行炼丹，掌炉弟子会提供相应的炼丹属性加成 法宝系统-新增特殊法宝技能 大世界-新增冒险事件 神庙道观调整-所有特性都可以通过神庙和道观来消除 词条系统优化，新增词条，词条升级优化，所有词条都有对应的最高品质词条 新增活动怪物及剧情

此外，由于重庆这边疫情因素影响了开发进度，弟子AI将于下周晚些时候进行更新，给各位道友带来的不便非常抱歉，我们会尽最大的努力追赶进度完成这部分内容的。

《天地归虚》作为一个尚未完善的世界，我们还在持续不断的为其增添法则，期待各位道友的体验与反馈。你们的意见对于我们是非常大的鼓励与帮助！

若看到任何天道裂缝或感悟到任何天道法则，请随时于社区中留下您的建议。

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