各位《太吾绘卷》的玩家们，大家好，

通过前一段时间的每周更新，我们终于能够为玩家们实装更多的奇遇、事件等中型游戏内容，丰富大家的游戏体验，

而随着更新的计划越来越偏向于大型内容和玩法、机制，我们也需要更多连续的时间去完成接下来的这些大型更新计划，

在接下来的时间里，我们会主要针对“奇书宝典”这一填补游戏中后期的大型内容进行制作，努力将其制作出雏形，推进到可玩的程度，并在“奇书宝典”更新发布后，不断在后续的更新中将其完善，

“奇书宝典”做为游戏中后期的重要系列玩法，不仅能够丰富游戏的内容，也能创造许多由玩家打造甚至出乎玩家意料的挑战，这是我们非常希望能够带给大家的有趣体验，

大型更新的制作周期，预计会需要至少一个半月的时间，期间我们也需要努力与当前各种令人沮丧的环境影响做抗争，但还请大家放心，我们的每一分工作时间，都将投入到大型更新的制作当中！

当然，在制作“奇书宝典”这一大型更新的过程中，我们也会不断修复和优化目前新AI存在的问题和游戏中的各种BUG，修复更新仍会以最高的效率进行，

预计最近的一次针对AI等较严重问题的修复会在本周发布，

还望大家在发现问题或对游戏有建议时，通过游戏启动器上的“支持”按钮，向我们反馈，

我们会一直努力！

同时，我们的《太吾绘卷》官方MOD比赛评选投票通道将在本周五 12月16日正式开启，12月21日关闭评选投票通道，欢迎大家为喜爱的MOD投上重要的一票。