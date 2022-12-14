12月14日更新公告

为了给各位雀士带来更好的游戏体验，雀皇麻将团队决定将于2022年12月14日的14点-18点进行停服更新。请大家注意安排时间提前下线，避免不必要的损失哦~~

维护期间您将不能登陆游戏，具体恢复时间有可能会更具维护情况有所改变，给您带来的不便，我们非常抱歉。

本次更新内容如下:

1.全新雀士声优，现已入驻雀皇：

CV：M·A·O（樱井由里）

CV：喜多村英梨（板部美咲）

CV：小清水亚美（宫本夏树）

2.增加多种分辨率设置，您可以在设置系统中进行选择。

3.重置礼物图标和部分道具的贴图。

4.优化2v2模式的盈利算法，现在获胜队伍可获得更多PT奖励。

5.开启三个线上活动，您可在【活动】页面中参与，更有丰厚大奖等您来拿

·调查问卷：打造更完美的雀皇世界，需要您的意见或建议！

·加入我们：欢迎加入雀皇官方群，雀皇圈子就等您了！

·社区评价：社区建设需要您，您的支持是我们前进的动力！

6.修复网络不稳定的bug

7.修复立绘会变黑的bug

8.修复麻将场景拖动牌和听牌提示错误的bug

※樱井由里新番上线活动、圣诞主题活动将陆续开启，敬请期待！