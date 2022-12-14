2022.12.14更新公告 (版本1.0.15)

少侠们好，

首先感谢各路少侠踊跃地踏入江湖，江湖上有你我，血液都沸腾了呢🔥！

甲山林团队一如既往，上市后火速收集少侠们的建议与回馈，用最快的速度将少侠们反应的内容都优化了一番！请少侠们更新后再进入游戏，以获得最佳游戏体验呦！

此外，也恳请少侠们游玩后👉留下您宝贵的评论或建议👈，让我们在续作中，可以更加精进，做出最贴近玩家需求的游戏！ 「好玩的游戏，才是好游戏」是我们不变的初衷！

还有还有~天命奇御系列作，缺一不可，透过组合包以最优惠价格入手只剩8天💥！

还没入手的少侠千万要把握机会哟！

调整项目：

优化部分音效。

优化2k/4k屏幕比例。

优化解锁天赋文字提示。

优化过场景后武器能量清除。

新增手把「十字键右：武学」。

优化游戏开头选项「重振旗鼓」改为「重新开始」。

修正项目：

修正读取卡住问题。

修正控场判定问题。

修正木人桩重迭问题。

修正重骰次数有误问题。

修正音效未正确播放问题。

修正教学面板ESC卡住问题。

修正手柄/鼠键切换有误问题。

修正商店可能售重复招式问题。

修正重置天赋后回忆点数有误问题。

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