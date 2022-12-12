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The Book of Warriors update for 12 December 2022

12月12日修复补丁

Share · View all patches · Build 10129218 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community
  • 添加了勇者主动技效果：【挑衅】【居合】【守护】/BOSS特殊效果：【沉默】剩余时间不足一回合时会出现闪烁提示
  • 修复了格斗家高阶技能【背摔】3级的效果：扔的距离越远伤害越高没有触发的BUG
  • 普通关卡提高了【未鉴定道具】的爆率
  • BOSS关卡现在起除了会爆出对应的【BOSS召唤卷轴】，还有概率爆出其他【特级道具】
  • 第三章BOSS【主教】【将军】制造的祭坛现在起不会受到热度属性加成了（生命值除外）
  • 普通道具【护盾药剂】下一场的护盾量降低：25→20
  • 高级道具【护盾之心】永久的护盾量降低：30→20
  • 传说纹章【带盾冲击】护盾转为的真实伤害降低：100%护盾量的真实伤害→60%护盾量的真实伤害
  • 修复了我方携带【疾风】/【双·势大力沉】并且敌方拥有连击时，敌方攻击次数不符合预期的BUG
    （现在敌方的每一次攻击都会*2）

Changed files in this update

Depot 2111861
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