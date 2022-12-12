A dumb update

I just realized that somehow I didn't send some changes. So, sorry if anybody was playing.
![](data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZJRgABAQAAAQABAAD/2wCEAAoHCBYWFRgWFRIZGRgaGBgYGhgcGBgYGhgYGBgaGRoaGBocIS4lHB4rIRgYJjgmKy8xNTU1GiQ7QDs0Py40NTEBDAwMEA8QHxISHjErJCsxNDQ0MTQ0MTQ0NDQxNDQ0NDQ0NDE0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ0NDQ/MTE/NDQ0NP/AABEIAMIBAwMBIgACEQEDEQH/xAAbAAABBQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAQMEBQYCB//EAEoQAAIBAgIFCAcEBgcIAwAAAAECAAMRBCEFBhIxURNBYXGBkaGxByIyQnKCwRQjUtEVYpKy4fAWFzNTotLxNENjk7TCw+Ikc4P/xAAZAQADAQEBAAAAAAAAAAAAAAAAAQMCBAX/xAAnEQACAgEEAQQCAwEAAAAAAAAAAQIREgMhMVFBBBMiYTNCMpGhBf/aAAwDAQACEQMRAD8A8sfDi+Um4DBK59Y5cJwlRVWwzMaouQ1xIOwaL0MmHqBgu0pGYH0jWP00HPqLYZ7spHw+NC32s7zkaMcqXUXBO6SxX7Ga7OK2I2wAgIYmW1fV9hhxU2wbZkSRojRqqnKOpuJCqYuozkG/JE2I6IZW9vAWZrEsdynKNUcjPQF1doVkYoDtAZAZf6zBYmgadQo4IKmxBloTUrSNFlQwrNmG459XCPUsQUBU2PNItTEqiWQ798gCoTvOUaBolVqtr588bLgiMNvkv7LdLiFAOIm0u/OM1csr3PAfUwSrsiwPRfnPQJEZrmbUezSR3VrncDb+eaM8sbWBnLnmiCaAkLiWHvnmyBndLFOb3aQxHUbeICJiYhgZfaO1lIXYfm3MBn22My6tnHFXv84pRjJbmkrNdTxW2L8pyme4k7Q67y4wdEBMkuRn0Tz+hUKkG9iNxnoGr2s1LkitQAPzkjeOInNqaUv1MyhtaIVfSpD3K7PNmJEfTozUrcnnlxpXSWEq22yxt+EbPZeVn2jR67sOz/E7fnNx9NJrdCi15JmjtFUnUMz7xewm21ZxWGo+oG9Y98waaxUUACYdFA3c/iYNreR7NMDqAHlCXpJSVNlVq1wj1StpQl9lchx3W65KpaQS3rVFv8QnjFXW+qdwAkV9Zqx963dJr/nq92KOq09z2rFaWpjc9+oEypxWk0bcD25fWeSPp6sf940i1NKVDvqHvlo+i015N+/KqSPSsXsPvIF+kSpraHwrG7uSel7fuiYVsY594984NduJl46MI8E5akpcs3X6I0f+p/zH/OEwfKHjCawiYtlhhtCVjdhTJHRHHwWwPXXZPCbvRGOeiG5Q07HmvfztK3Thw9c3NUJb8IBvOSOlrN7olnuYWslzcS20TpRkAAFwN4kwYPBLvqVG7QPICKlbBp7NEnrZj5mXfpZSW7RpyvwW+J0iK6ACyA2HSJW4/DJRZV5TbB/nmifpuivsYdB2CNtrI3MijsmV6NLliWXRJwONq0jt0ULAjdsEix4ZSsxega+IdqjJYsb23eccq6xVT71uoASK+map/wB4e+Uj6eEXdjWRZ4fVJQhDmznpFh2iV66nsPbxNJR1sx7spDfSDne57402IJ55tacF2KpdlidWqK+1jAfhT82kHF0kQlKbuw3EtYZ89gBCixtfn3D6nsjFVsyd/MOrnPWZiWPhFoxfLIlU28h9TOFA3DhHXpknOIlPyMxZuiIw3zi0kulu6cml9IWJxI5naiOLTnXJ+cLDE5IjyiLsXnaLFZpI6pgbiI8qkHj08egzlUBtx+sVCeP8P5MVjCtxG4xrajqIWIUWuzBRfLNjYdWc09H0e45t9ML1lv8ALLwtojOosye1OSZtR6OawF3r0U+JlH7zCH9DMMuVTS2GU84FWlfuDGaa7aMZIxV4Xm4XV3RiZvpNW+AO/wC4n1na4LQy78RVfqp1B+8Vipdhb6Zg4pm7+2aGTdh8Q/TakB/iqE+EcGsGik9nR7H4mpjyQxXHsfy6MAGjyUGbcjHqUmbr+nWFT2NG0x8VVvIIJx/WSB7GEwy9Yd/NxDKP2Hy+jGfo+r/dP+w35Qmv/rMqf3eH/wCR/wC0Iso/Y6l9GSbEsfeMb5WMloLKW2LYd5WIXjlPBVG9mk56kb8pMo6vYl91Bu0qPMwqT8CckiuNSIXmjo6kYtt9MDrJ+gk2nqDU9+uiDn3fVhHi/IZox5aJebldTsMn9pjl6gQPIGPDQmi09vE7XUWPgCINRXLQZPwmYCAFzab1sVolPZw7v0kAfvXjOK1mwpR6dHBojOjIGLrddoEXAVRmL37JluPYLLozAQC/AAD+PbIxp3v1yVe9xwjeQyPEeAv/AD1znbOlIRaPPFaj0c0KKPUeygnIm3Abpd4HQVdipKELfO/XwkpTorGDZQNhuictQ85sl1Sqs5O0oF+ndHq2pT8zg9h7Zn3Eb9lmDFHOKaXRNi+qDgj1hbK++cV9U3uSri3bH7qF7TMg1OKKdt5mkratOPfHcZDfV+p+NfGNTQnpNFO2IUWtnY3P8I2agOUsMRoBwDmDwlNiKTIbNkZtOyUk0SHJXO/RImJxdRiQ9R2z95mbzMdFW6kdETD6OrVT91RqVPgRmz+UTaJS7Id4oc8Ze4bUvSD+zga3zIU/etLGj6M9KMf9kI6TUpD/AL7xk7Mjyx4xeVbiZvafoi0id4or11PyBklPRHXA+9xmFp/Ox8wI6HZ5vtnie+JPTP6sKI9vTGHHEAK3/kEtMD6KMK4uMbUqDilMBe8BhFwKzx+E91oeiTBL7RxD9bov/YI83o90UntoB0vidnvs4itBl9M8EiT3n+juhRkThe3FL/nhHcew36MicZo1PZoBusA/QxG1yw6exhlHh5Gebkk8TDYPA9037kuwxXRvq3pBYexTQfKCe+0gVtf8Ud1QqOgATJiiTzeIkujoiu/sUnb4UZvIRXJ+WPZeET8RrXiX31X/AGpXVNKVG3uT1kmWVLVDGNuw1TtAX94iWND0d4xt6KvW65deyTDBg5JeTLNjHPvTg12PvHvm9w/owrH2qtNe1m+iy0w3on/HXY/DRbz2jE1XIs12eWEk7zH8AwDgmeu0fRbhlzdqzdbU0HioPjKvWzV7A4bDO1IIat1Vfv8AbcXYXOwrkbr80TrsalbWzMNytrnjf+fGJTYuwEjk5GSNGC7iTkdMUeh6t4RUQHZzO885mgWVWilsgvwlkhnHNuztgqRIpvJgrX/n+eMh0kkhVmSpw7XjJ5/4zuqM+20TY3wMldXTOVlZM90t6o3yuxFpqJmRVY3dMhp2nz8Jr8YMspmNKJcGdENjm1DO0msZZaP0/isOpWhiHpqxuQptc8d0qojmXRyS4NA2uOMIs2Lrn/8AeovgpEZfWXEHfVqH4q1dvN5RwjMLYtm07UO/ZPWC37xMbOmKnMwHUiD6SthFQ7LL9N1+aqw6iB5CL+ncTawxNUDhytQDuDWlZCOkFkmtjXf23ZviZm8zGdvq7hOIQC2OcoePgIRuEAtnto9H2CpD71iPjrIg7dgjyijC6Go5M+FuP1jWPiDPFzVJNzn07z3mA2uYHutDKX1/QsV2z2r+leiqXsPf/wCrDEDvNhI1b0m4NfYw+Jf4jSQeFyJ4/wAkx49pijDNxEfy7YsY9Hp9f0qgf2eBUfHXdvAACRE9I2MrOEpU8NTLEAEUizC53ksSMhcnLcDPPhgzx8JrNR9Geu1Q83qDtzc9i2HzmC08nuO4xV0byhi8c+yDjnXaIACU6abzvNl3WzmG1h1jqu7suLxHJKzCmBWcFkvkWN8yd81ensXydByDZm+5Q8GdSajfKlx11BPKdJ1rtsjcJqcIxdJGYNtWxKuMdhd2LX/EzMfEzrRqGpUVMvWNshz2NvGQCZbarm2LoX/vF8TaTeyKxdtIZdCt1O+8ttVqG1Vz3DOTdbtE7ASoBYMoVuhxn5X7o1qePvG+GRcso2dWOMqN2jWyhX0ilOwLZ8JA0hWIT1PaPhKCpgwBtvU2eMikvJdya4NdS0+lt8DrLSHv3MwbNTbJGqPmq3VcgzEhQSbWvY90dTR2w1nSoh6QLd4vG4IUdR3RvE0sr2KncY7iNI7IBsJm9F0swoN5L00jouYytJ0rK3tZE0nrGFyAufLOUz6ws3MBK3G7Z9lLkk52vu4DtEmaNwQfbL1HRQFt6qBixGeVsxf6S8YpI5pSdjdXSj3v9JFbFB78Y8aRRrX2lO4lRftE6+xe8B9JpNIw0ZmqvrEdMKqEWvzi8lYij656M4mNzVW6x9fzlUyEo7NkGEITRIIQhAAhCEACEIQAIQhACwseiLtH8PjOfW4r4xdpvwjvlQOtviD5xQ44zgVDzqfOLyqnI+IhYx4dAueYDeeqemaG0fyNELexVcyBe7HNyL/rX7AJitUdH8pXDWutMbZ4bV7IO/1vkM9GxOIFJC9r8mocA7me4Wkp63K9itNxreXRPUfEUYvXjHWfYvlSBTrqE7VY/tWTqpiYFmuZaacxG02ztFrb2O9jvLHpJJPbKmQbvc3VKgk3Q72r0Twq0z3OJCjlNypBG8EEdhvExp0z13SmjlrEo/s57t44GZzQGjXo13V1Pqgi9sjnvE2ND1wainIqGI6CAwI85HxQ9a/FQR1c04FJq4nrTSlUkcthtqVWO0KX9o5cM7y+wmYksU7/AMZnKmGNoxmH0SiMrgWKm465MxDNUOdz2AduQmnOAU77QXBouds+n8prJsFBLgqsBhNkqbWknT63S3RJCjONaVUlOyZXNja2ozGHokgDLnsbceaPNhH6JzTqWcCaHCjKUbonGNmd/R5Gdu2cYqllaaLEKJSaQsLxxlYpRox1dM2HTbxjGlMPsU1HMGHbcEx+oTtt1xnTuJDBFG8C58h9Z0R5OadKLKaEIShyhCEIAEW0QR8RN0ajGxmJHGjcEDVBCEIzJZQnUJYYQtCTdDYHl6yU9wZhtHgg9Zj17Ia3TaJjNxqlgRSwylhY1PvDYEkKRZBYC9tn1ujbMTWuuEoqiiwsKpHS20lAdQXlnt+us02GpA23KGy6EQC5PUqgn5Z5rrxpPlGvuLk1Nn8CsAtJCOK0lQdpj1XjFRJwWTcujH132mJjcISJoIQhAD1DUrTG3QCXG3TGyRxT3T1Wy7JY1nbauygC9haeTYXEvTYOjFWG4iaDBa1V3dEqMCpZQfVsc8r37Zzz0Xlkjs0/ULHGR6HgW5pZI4lJTe2ceONAG+c0jtg1Rdl1A3yPXxS7hKb7cWyFz1bpKw9HL1t58IjVofZ7ZkwxeJTYzMpMdharNY1SqD8ORPXcStxnK7Owqlum4v2zSQpUI9ZSWPDcemWmj8dtID/PAzN0NFkXLudo8JZUGVBsjdKONoinTLitihM7pbFHK28m0lVXJ3SubDlnz91S3jYQiqFOVoz2k6jK1gbXvfwlXeWWnGvUlZOqPB5838ghCE0YCEIQAUR60ZEfJiZXTXJwwjZnbGcGCMzEtCEIzJaRBFhLDACbTULR1w9Yjfaku/dk9Tw2BfpaYxZ69oTBChRRD7iXfhtm7uf2iw6gI4q5E9SVRO9MVQlFgT7Z5G/BCu3Xbsprs3/4s8a03izUqsx5yTbhfcOwWE9D14x2ztJu2EFK3672q1z2Dk0+Uzy52uSTzyM3lJspFVBI5IiSXyd1uOaRSINUEo0JCBEIjITpTY3E5hAD1bRuJFSmj/iUHt5x33j1TDBrc4uLzH6n6T2b0mPFk+o+vfNrSqgzi1I4yPS0ZqUUMnFKmW63AflOsPpZWyDr0gmx7jJVNFYxjH6NRx6yC4zDc4k9i6QrYpDvqIO0SO1ZAxJqLbr+kk4BhTGyKaMNgobgAngb2jGOpbaqERKZUglls17Ai1mG49s2gp9f6VWKxKsfUDN1LKblnqNZFIHOzbh1cTNLjarEWLKBe/qjZztaVuHS7cFEpF7EpJ3uTsBgdlbsxOXPaVlWuA9Vr5ABfM/lJuksfsobHomUxmIIUqDmbknphCLZOckVWMq7TE9kjxYk6jgbt2EIQgIIQhAAilokIAF4QhAAhCEALKKBC8UGWN7F1qnguUxKXF1p3qN1JYqO1yg6iZ6kHVFLuLogao/StMbZHzHZX55k9QcFs0mqHfUew+Cnl4uzD5Jba1YwJQ2f7xwtv+HRtUf9pzSX5DNfxg2Ql8ppHnetOMZjZzd82fpqVDtue82+UTOIl5K0nXLuST0nrOZkZGsJzLYvs3uS8Mdk75GxAsxhtxtzNt7UbnJNUcwhCZIhCEIAOUnKkEGxBuDwIm/0fizsIxOTKpv0kXt3zz0CbTV6oHoBT7pK+Nx5yWqrR0aDd0ajDVPGWdM3EylLFtTOy+a8x/OXuDxYYb5yyid0Zdkiphr7hIb4Rs7A90tKWIG6/NOa1YAb5lWUe6KRsGeeMvTCiTsQ8qdIYmwOecrElPZFHpbE3NhKaoY9iKu0xaMOZ0xVHJJkSuuYI3HPqPOO+MyXUW9O/ByOwgGRJs5nyEIQgIIQhAAhCEACEIQAIQhACxvO1UkgKLkkADiTkAOszgS+1Nwe3iVYi60wahyyutgn+Nk7pXkb2PR9H4YUUVBmKaBPiKj1j2tc9sxmvWO+9ZAcqSin0Fxd6p7XZh8om55UU0Lt7NNWqt0imNoDtfYHbPHdM4gtcsbs7FmPFmO0x7yZvWdJRI6W7cinZrm85hCc5ULwhCABCEAIALFtEEWBpIJuNWKX/wAPlPw4h1PU1Omy+Kt3zDCelejWmtXDYmiSAS6kH8LFRsHvQjtmZq4m4SxlY3Wp7QsRISu9I3XNedZaOhW4YWIJBB5iN4kV0nLZ21e6H8NptCbE9+Vo7idJLzGUeKwl813ytdCMjBRTHlI0GI0otvamfx2OL34RlpFqOJWMSMpMRjOGacF47hE2nA5t56hKpEm0Slwp5K1syCx6zu8hKWbRKfqknn8uYTK6Ro7FRl6bjqOf1lWqRBkWEITAghCEACEDCABOlI55zFgNEoVE4N4QkWEdms5E8T0LULBbNBqhGdWpYfBSuPF2f9iefKCSABcnIDiTkB3z2TBYYUUSnzUkCHpKj1z2uWPbL6StkdWVRordc8VsYYoDnVdU+Sn9456ixQfLPKNJvdrcJuNecVeuKfNRphW+N/XqeLAdkwIUsSR0mT1HchwVRGYSR9m6Z0MKPxeH8ZimaIsBJYw68TOxQXhHTHRDtCThSXh5zrYX8I7oYjK+KJY7AHujuEUOeaFBZXbB5ge4zX+jvH8jWdah2Een7TeqNpDdcz0M0ozUPE98FqkZ8/SAYYiZ6bpvF4ZxtpiKYcD1htCzgc+W5ubpmWfSacZnWcn/AEAiSb0Y3ZaOrKKou30onMCeyQq+NRvca/Z+cgwh7KH70iPisQd2yQJDNSWToCLHOQa2HIzGY8prGiTlIb25OwmPVB7BJ3n1rX8JWwgthOTZfnWLKwpf4/4Sqx2K5RtrZsbW33kWEbbZk7p0yxsJLXAcW8IYBN7dknX6Y0hkYYBeLeH5Q+wLxPh+UlCKI6QEb7AtufvijR6frd/8JIMUGFICP+j14Hvi/o9OB74+It4UgI/2FOB7zCSdqJHSAnalYPlMWhIutMNWb5PYHa5Qdpnp9MgWL+yPXYn8KDbN+4DtmR9H+E2aD1TvqOEX4KQDMR1s6j5DLfWvFbGGexsamzSHzevU/wAITxlo/GLZzz+UkjznTGLL7dRj61Ryx+Y3lXQAAyO+O6WfMLwE5QWAE51u7OhnV4RITQhYsQQBgMWELwEAFvFnMI6BHUJzCIQ4s6nCtO40jSC0ICITChiiKJypnV4JCRHr4UHMZHwkF0KmxEtYOgO8AxONg0U8cp0yxsBJ5wqcPEx9FAFgMolESQirYWHNOojHOIJtAzq86Bjd4oMAHLxIkS8VAdwvObxYAdXhOYQoZ6Tqv/seF+Gp/wBTUlbr17FD46nlCErL8aOdfkPN9If2p6xO4QnOi75FEWEJtCCIIQgAsUQhGAGdQhBgE5hCZAI6IQmkaQGcwhEwYCdiEIwQQhCMGdCKIsIAjhokIQMsURRFhEMIhiwgMQRRFhABYkIQA//Z)
27 pages update for 12 December 2022
A dumb update
I just realized that somehow I didn't send some changes. So, sorry if anybody was playing.
Some depots below may not display changed files because our bot does not own the specific depot or game.
Game can be donated with a key, by sending a gift, or using curator system.
- Loading history…
Changed files in this update