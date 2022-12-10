12月11日修复补丁

为了让这个版本的体验更好，我们连夜做了补丁修复，虽然时间有点晚了，但是还是希望各位玩家在周日能玩的愉快，如果有任何BUG记得来群里给我们反馈！

BUG修复

* 为了更好的战斗体验，我们重新优化了战斗流程，这使得所有角色战斗触发响应更快了（大约提高了0.6s）！但这个改动影响到了一大批多次攻击的纹章，所以我们把这些纹章全部做了修复

影响了纹章【速度压制】/【双 · 纷至沓来】/【狂轰滥炸】：现在会先执行每一个纹章的连击效果后，再执行增益效果【连击】次数

影响了纹章【集火】：现在【集火】的触发不会再那么混乱，而是会按照正常的战斗流程最后触发【集火】的追击

影响了纹章【接二连三】【双·格斗姿态】在增益状态【连击】进行的对决攻击时，不会每次都反击的BUG

（简单来说就是：现在敌方的每一下反击都会触发一次格斗姿态的反击）

影响了纹章【疾风】【双·势大力沉】等等……懒得写了

* 修复了中毒/燃烧击杀后，挑战房间的奖励不结算的BUG*

修复了BOSS【长耳跳鼠】的热度机制描述错误的BUG

修复了噩梦纹章【幸运7】在战斗中没有获得加成的BUG，并且现在这个纹章不能再SL了

修复了纹章【强壮】

原描述：每当受到对决/看破伤害时，最大生命值+3

修改为：每当受到对决/看破后，最大生命值+3**

* 战斗中退出游戏不会再弹出提示了