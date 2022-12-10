12月10日定期更新

各位玩家，周末好！是我《勇者之书》的制作人Gtc！

天气终于凉下来了，又到了我最喜欢的季节，冬季！

因为每当到冬季来临，自然温度的降低，都会使人与人的距离拉的更近呢……嘻嘻，可以有理由跟喜欢的人多多拥抱了呢！

………

《勇者之书》经历了上一个月的玩法大改版之后，这个月将会翻开新的篇章……

我们在这个月的计划是：新增第8位勇者！以及继续扩展游戏的可玩性！

请各位继续支持我们，《勇者之书》不会让你们失望的！

以下是本次更新内容：

道具

* 新增特级道具【BOSS召唤卷轴】（毒虫）



* 新增特级道具【BOSS召唤卷轴】（火龙）



* 新增特级道具【BOSS召唤卷轴】（长耳跳鼠）



* 新增特级道具【战斗秘典】



效果：增加自身派系的攻击范围

* 新增特级道具【技能石】



效果：每回合使用技能次数+1

（暂时删除了噩梦纹章【弃武从文】）

删除特级道具【近战秘典】

删除特级道具【游走秘典】

删除特级道具【远程秘典】

神秘房间

* 新增事件【圣光洗涤】



* 新增事件【鲜血金币】



功能性

* 在战斗中添加了可以实时查看奖励掉落的ICON



* 通用天赋【逆天改命】增至5级，并且可以在纹章选择页面使用



* 在战斗准备阶段实现了使用道具&勇者升级的功能*

新增了两个游戏快捷键：Tab=切换角色 Speac=角色待机**

游戏调整

* 现在起奖励结算页面会在纹章选择页面之前出现了*

纹章售价回调：蓝75/紫150/橙300

勇者升级后第一次刷新属性无消耗

所有BOSS的行为调整：与玩家一致，可以在一回合内同时释放技能+攻击（增强了BOSS的作战能力）

所有BOSS的防守/魔防降低，生命值/力量/魔法提高

特级道具【BOSS召唤卷轴】现在会在击败对应BOSS时有几率直接爆出**

* 增益效果【连击】增加了最大层数：5

视觉优化

* 重新绘制了战斗时角色面板的UI



* 重新制作了角色在地面上的投影，现在角色会变得更立体



BUG修复