2022年12月10日版本更新说明：

（注意事项）此次游戏更新之后，先前的旧存档依然可以用。（若载入旧的存档存在一些问题，或者载入旧档之后存在跳出情况，建议开新局，旧的存档信息与新的机制会有一些数据冲突与不兼容）；

添加新游戏机制：传闻

添加并完善新机制：他国细作潜入刺杀栋梁人物

调整君主角色染病的概率及增添相应的信息说明

调整因为改变遵从学派而导致会盟台建筑失效的机制

重新调整军阵合并机制以及攻防加成效果

修复君主更替，其他子嗣转为势力可用栋梁人物时的重复BUG

修复先前版本合并军阵血槽过厚的机制

提升AI军事效果，降低玩家势力军阵，互相靠近的军阵将领过高的叠加加成效果

修复国内巡逻军阵遇到他国细作不拦截的BUG

*优化城邑名字体