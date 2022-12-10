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春秋 update for 10 December 2022

2022年12月10日版本更新说明

Share · View all patches · Build 10119845 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

2022年12月10日版本更新说明：
（注意事项）此次游戏更新之后，先前的旧存档依然可以用。（若载入旧的存档存在一些问题，或者载入旧档之后存在跳出情况，建议开新局，旧的存档信息与新的机制会有一些数据冲突与不兼容）；
添加新游戏机制：传闻
添加并完善新机制：他国细作潜入刺杀栋梁人物
调整君主角色染病的概率及增添相应的信息说明
调整因为改变遵从学派而导致会盟台建筑失效的机制
重新调整军阵合并机制以及攻防加成效果
修复君主更替，其他子嗣转为势力可用栋梁人物时的重复BUG
修复先前版本合并军阵血槽过厚的机制
提升AI军事效果，降低玩家势力军阵，互相靠近的军阵将领过高的叠加加成效果
修复国内巡逻军阵遇到他国细作不拦截的BUG
*优化城邑名字体

Changed files in this update

Depot 1516821
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