活字引擎3.4.1已更新！Azure增加27种新声音！

活字引擎3.4.1已更新！本次更新内容：
Azure配音增加了27种新声音！
涵盖汉语普通话与方言、日语、英语。语音总数量从96种扩充到了123种！
特别是之前一直被吐槽很少的Azure男性中文语音，现在已经从5种扩充到了14种！
顺便一提Azure语音之前名字都是“男1”、“女2”这种代号，但这次更新已经将名字全部改成这些声音的官方中文名了！
本次更新新增的声音目前都可以免费使用！费用算在我的账上www
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活字引擎3.4.1已更新！本次更新内容：
涵盖汉语普通话与方言、日语、英语。语音总数量从96种扩充到了123种！
特别是之前一直被吐槽很少的Azure男性中文语音，现在已经从5种扩充到了14种！
顺便一提Azure语音之前名字都是“男1”、“女2”这种代号，但这次更新已经将名字全部改成这些声音的官方中文名了！
本次更新新增的声音目前都可以免费使用！费用算在我的账上www
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