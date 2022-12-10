《生死狙击2》12月7日不停服更新公告

亲爱的狙友们：
我们已通过不停服热更新推送了最新版本，更新包大小预计为4MB。本次更新不影响在线的玩家，不影响登录功能，游戏运行中的玩家可退出游戏后重启客户端即可获取更新。具体更新内容如下：
BUG修复
-
修复了枪械模型重叠的问题
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修复了人物模型穿模的问题
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修复了狙击枪开镜异常的问题
感谢狙友们对《生死狙击2》的支持！给狙友们带来的不便，敬请谅解！
《生死狙击2》项目组
2022年12月7日
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我们已通过不停服热更新推送了最新版本，更新包大小预计为4MB。本次更新不影响在线的玩家，不影响登录功能，游戏运行中的玩家可退出游戏后重启客户端即可获取更新。具体更新内容如下：
修复了枪械模型重叠的问题
修复了人物模型穿模的问题
修复了狙击枪开镜异常的问题
感谢狙友们对《生死狙击2》的支持！给狙友们带来的不便，敬请谅解！
《生死狙击2》项目组
2022年12月7日
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