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生死狙击2-国服 update for 10 December 2022

《生死狙击2》12月7日不停服更新公告

Share · View all patches · Build 10118818 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

亲爱的狙友们：

我们已通过不停服热更新推送了最新版本，更新包大小预计为4MB。本次更新不影响在线的玩家，不影响登录功能，游戏运行中的玩家可退出游戏后重启客户端即可获取更新。具体更新内容如下：

BUG修复

  • 修复了枪械模型重叠的问题

  • 修复了人物模型穿模的问题

  • 修复了狙击枪开镜异常的问题

感谢狙友们对《生死狙击2》的支持！给狙友们带来的不便，敬请谅解！

《生死狙击2》项目组
2022年12月7日

Changed files in this update

Depot 1969871
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