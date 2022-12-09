测试分支更新日志 22-12-9



本次更新已包含原定于 22-12-2 发布的主题名为“其乐无穷”的更新内容，

“其乐无穷”与 22-12-9 的更新内容合并后，本次更新的主题为“其乐无穷 Spuer Plus +”

修复错误：

研读：

1.修复较艺胜利进行实战研读时，没有进行研读而直接触发灵光一闪的BUG

2.修复灵光一闪后，进入界面使用增加进度的策略后退出，研读界面没有及时更新的BUG

3.修复灵光一闪时，使用研读策略将书籍耐久减少到0时，灵光 一闪界面关闭后报错的BUG

4.修复部分灵光一闪界面特效显示错误的BUG

战斗：

5.修复泰山锁特效生效时未弹提示文字的BUG

6.修复蚨母从子剑在敌人攻击时错误弹出提示和减少效果层数的BUG

7.修复接招战中敌人出招时未出现所接招式为第几招的提示文字的BUG

8.修复部分情况下，BOSS切换战斗阶段后战斗卡死的BUG

9.修复染尘子第五阶段战败动画中人物有时显示到屏幕外的BUG

互动：

10.修复跟寡妇生下孩子时，孩子会使用寡妇亡夫的姓氏的BUG

11.修复无法与太吾建立父子关系的太吾的孩子出生时，依然会弹出过月事件让太吾取名的BUG

12.修复获取角色的门派支持后,人物列表中的支持度没有立即刷新的BUG

13.修复坟墓选择界面和地块人物列表不显示坟墓图标的BUG

14.修复正在长途旅行和被隐藏的角色的年龄和健康不会随时间增长的BUG

15.修复传剑时新太吾原有的部分功法特效未正确移除的BUG

16.修复快速连续点击解锁绘卷按钮后绘卷显示错误的BUG

17.修复青庐交拜奇遇抢婚者前来抢婚时选择驱赶未触发战斗的BUG

18.修复比武大会-剑法进入奇遇在起点互动后卡死的BUG

19.修复NPC人物未能正确习得如“七元解厄大法”、“天开流陨式”等新功法的BUG

产业：

20.修复当铺出现玩家不能获得道具的BUG

21.修复产业界面中左侧建筑选项里没有默认选择种类的BUG

22.修复太吾祠堂输入多个汉字查找出的人物信息错误并且关闭界面重新进入后黑屏的BUG

23.修复使用MOD令建筑自动扩建到满级时，没有移除自动扩建状态的BUG

优化调整：

1.调整战斗UI：

1.1.调整战败标记栏的显示，使玩家能够更加清晰的看到当前的战斗状态

1.2.调整重创标记的图标，使其风格与其它战斗标记的风格保持一致

1.3.调整人物“攻势”、“攻击范围”、“提气架势”、“脚力身法”、“招架冷却”的部分大小与格式，令其更加清晰

1.4.新增队友指令出现时的特效，令其更加容易被观察

1.5.新增当前轻灵功法的提示，令其更加容易被观察

2.增加部分可能出现“心材”类物品的情况：

2.1.当铺将可能收到他人典当的“心材”

2.2.因天降横福意外获得物品时，也有可能获得“心材”

2.3.人物喜恶的道具类型增加了“心材”

2.4.“心材”在后续的更新中，还会增加更多获取途经，包括对废弃地区的探索所得等

3.增加他人向玩家求婚时，玩家也可选择举办婚礼的选项

4.玩家人物传剑时，会根据上一任太吾名誉添加“前人恩情”和“前人罪业”名誉

5.使完成奇遇、祠堂传功、解锁驿站、突破功法、研读书籍等行为能够获取遗惠点数

6.由于在非过月时通过MOD进行存档会造成数据丢失，导致坏档等无法修复的数据问题，因此调整了游戏的存档方案，不再支持非过月时的存档功能

新增内容：

1.新增秘闻互动：

通过新的秘闻互动，玩家能够进一步通过秘闻去影响太吾世界中的各个人物，

无论是“获得好处”的趁势要挟，还是本次更新中新增的规劝、引导等，均旨在让玩家从传统的“看AI生活”逐步进化至“看到AI的生活并基于看到的‘东西’影响AI的生活”，

而“秘闻”就是AI们生活的片段，是玩家介入AI生活的入口，

我们会在后续的更新中不断丰富秘闻所能带来的互动，让玩家们深入到AI的方方面面！

1.1.新增情感类秘闻互动： 1.1.1.当玩家对一个与自己有情感关系（如：情侣、夫妻等）的人物使用对方与其他人发生的情感类秘闻（如：共度春宵、两情相悦等）时，玩家可以努力挽回自己的爱人，拯救彼此之间摇摇欲坠的爱情 1.1.2.通过情感类秘闻互动，玩家可以： 1.1.2.1.要求对方与出轨对象分手 1.1.2.2.要求对方与玩家的人物分手或离婚 1.1.2.3.痛斥对方的负心行为，然后当做什么也没有发生 1.1.2.4.对对方的负心行为表示赞赏，然后当做什么也没有发生

1.2.新增规劝告诫类互动： 1.2.1.当玩家发现某个人物为非作歹的秘闻后，玩家可以通过有别于“趁势要挟”的行为，选择更加温和“规劝告诫”类互动，帮助作恶者改邪归正，找回善良的自己 1.2.2.通过规劝告诫类互动，玩家可以： 1.2.2.1.根据玩家与人物的好感关系，以“动之以情”的方法规劝对方 1.2.2.2.比较双方的技艺，以“晓之以理”的方法规劝对方 1.2.2.3.比较双方的武艺，以“武力说服”的方法帮助对方 1.2.2.4.当然，规劝的结果掌握在玩家的手中，如果能够成功规劝对方，令对方不再进行受规劝的行为或变本加厉的进行受规劝的行为都将成为可能，正所谓条条大道通长安，对于顽固之人，或许唯有恶贯满盈才能令其悔改

1.3.新增穿针引线类互动： 1.3.1.当玩家对一个人物使用各种秘闻时，秘闻中的当事人，将成为双方讨论的焦点，根据对方与秘闻当事人的关系，玩家可以改变对方与秘闻当事人的关系 1.3.2.通过穿针引线类互动，玩家可以： 1.3.2.1.根据对方与秘闻当事人的关系，解除相应的关系 1.3.2.2.令对方与秘闻当事人不受某些限制地结成某些关系 1.3.2.3.正所谓冤家宜解不宜结，玩家的选择可能改变对方与秘闻当事人的一生

1.4.新增勾销恩义类互动： 1.4.1.通过“趁势要挟”、“规劝告诫”，玩家可以在成功要挟或规劝了对方后，要求玩家人物与对方的欠恩失义得以减轻或一笔勾销 1.4.2.不同的秘闻对于不同的人物的意义并不完全一样，能够勾销的欠恩失义，也不尽相同



2.人物AI升级：

在本次更新中，我们对人物AI进行了大量的新增和重构，除了以下所叙述的内容外，我们对人物AI的各类细节也进行了梳理和完善，因内容过于细碎，部分细节便不在更新日志中赘述了，

人物AI一直是我们极其重视的游戏内容，但同时也是在制作时受限最大的游戏内容，毕竟在人数过万的太吾世界里，每一点AI调整，都是游戏内容与游戏性能的大规模博弈与合作，

我们会在后续的更新中不断提升我们的技术实力，逐步将其完善！

2.1.新的AI行为： 2.1.1.促织决斗：作为太吾世界的全民娱乐活动，在月份更替时，人物有可能邀约与自己身份差距不大的其他人进行促织决斗 2.1.2.占卜预测：掌握了一定术数知识的人物，在月份更替时，会通过占卜尝试发现发生在身边的各种秘密，得到其他人物持有的秘闻 2.1.3.制造物品：掌握了一定制造类技艺的人物，在月份更替时，如果拥有足够的资源、工具，便会尝试自己制造各类物品 2.1.4.背恩绝情：饱受负面感情摧残的人物，在月份更替时，将有可能勇敢的直面自己的另一半，断绝与对方的感情，努力重拾幸福的生活

2.2.新的AI关系： 2.2.1.根据人物立场和人物特性,降低或提升已有爱慕对象的角色发起新的爱慕的几率 2.2.1.1.其中情有独钟、从一而终、忠贞不渝人物特性，会降低爱慕多人的几率 2.2.1.2.其中三心二意、见异思迁、朝三暮四人物特性，会提升爱慕多人的几率 2.2.2.对人物结成情感关系的对象做出进一步的道德约束 2.2.2.1.禁止年龄低于十六岁的人物发起爱慕、表白、求婚行为 2.2.2.2.禁止向年龄低于十六岁的人物发起爱慕、表白、求婚行为 2.2.3.人物会向玩家人物发起爱慕、表白行为了 2.2.4.极大幅地降低有血缘关系的人物结成情感关系的可能性 2.2.4.1.如果因为特殊的原因，如：失散多年的血亲在双方不知情的情况下结下孽缘，其产下的孩子会因为近亲原因，产生先天畸形的病症 2.2.5.游戏进度达到继承太吾之前不再限制人物对太吾发起结成关系的过月事件

2.3.新的化身行为： 2.3.1.紫竹化身——大岳瑶常的特殊行为改为消灭当前地格所有的入魔之人 (之前为随机杀死一人) 2.3.2.紫竹化身——术方的过月行为改为 50% 几率随机让周围两格内的一个人年龄 > 16 岁的人减少1岁, 最多减至16岁 (之前为范围内所有过生日的角色不增长年龄) 2.3.3.剑冢化身——术方的过月行为改为随机让周围两格内的一个人物增加 1 岁 (之前为范围内所有过生日的角色额外增长年龄)

2.4.新的AI成长： 2.4.1.人物研读书籍、突破功法的难度调整，使其能够更加顺利地读书和修习 2.4.1.1.提高人物研读书籍的成功率，减少与玩家人物的研读效率的差距 2.4.1.2.使人物能够利用更多方法研读残缺及亡佚的书页，避免人物在无法获得太多高品级书籍时，研读受到严重阻碍的问题 2.4.1.3.门派人物会在过月时检查有哪些已修习但未突破且未研读其秘籍的功法，并向门派索取需要的秘籍进行研读，以保持该有的实力 2.4.2.加快人物过月时的内力增长，使其真气能够尽可能符合其身份 2.4.2.1.除了周天运转获取内力以外, 人物还会增长额外的内力，至其身份该有的内力量 2.4.2.2.人物过月时的内力恢复量，改为内功造诣+额外内力*25%（该项对玩家人物同样有效） 2.4.3.升级人物的真气分配策略，使人物的真气分配策略，更倾向于人物的内力类型 2.4.3.1.如：玄阴内力将更倾向于优先将内力凝聚为轻灵真气，而金刚内力则更倾向于优先将内力凝聚为护体真气 2.4.4.人物过月时学习到的技艺的品级上限不再受到人物本身的品级限制, 而是与具体身份挂钩 2.4.4.1.如：城镇中的手艺人，虽然身份品级较低仅有七品，却可以习得五品的锻造、制木、巧匠、织锦技艺 2.4.4.2.而门派人物大多专注于武学，因此相较城镇中的人物，习得的技艺反而较低，但同样也高于人物本身的身份品级 2.4.5.人物在修习功法、突破功法、运起功法时，将更多的避免选择可能导致其内力冲克的功法

2.5.新的AI势力组成： 2.5.1.当势力中成员的组织结构发生变化时，将会更积极的填补空缺 2.5.1.1.根据势力组成的性质，选举制度的势力，会优先选择所需填补的职位下位中势力值最高的人物继位，而世袭制度的势力，则会选择原职位人物的子嗣、配偶继位 2.5.1.2.与更新前的AI逻辑不同的是，新的AI势力组成逻辑，会一次性尝试补充组织结构中所有空缺的人物 2.5.1.3.而当某个门派中的某一职位缺少继位者时，附近城镇中的某些人物，也会被招揽过来加入门派 2.5.1.4.而当无论如何也无法找到继位者时，某些曾经在太吾世界中默默无闻的新人物，将被从芸芸众生中选拔出来，正式的在太吾世界中登场，谱写属于他们的新的人生 2.5.2.势力毁灭后，被玩家关押的已毁灭势力的成员会变成无门无派 2.5.3.月份更替时，无门无派角色会尝试加入附近的城镇、村寨并成为乞丐

2.6.新的AI细节： 2.6.1.共度春宵的发生概率将受到人物好感和人物立场的影响，正所谓发乎于情，而止乎于礼 2.6.2.玩家人物生育后代的概率不再受世界总人口数量的影响，即使世界总人口已达到极高的数量，也不会再降低玩家人物生育后代的概率 2.6.3.有村民守墓的坟墓，将不会再被人物盗墓，当然，玩家人物已然跳出三界外，不在五行中，因此不受此影响 2.6.3.1.玩家派遣村民守墓时可以选择需要守护的坟墓 2.6.4.部分身居要位的人物，进行需要离开所属门派、城镇的行为的概率降低 2.6.4.1.如：解救亲友, 保护亲友, 拜祭故人, 寻仇报复等 2.6.4.2.也不会再对好感低于亲密的亲友进行解救、保护、拜祭等行为 2.6.5.在人物参加的奇遇结束后, 人物会被添加一个返回其所属定居点的长期移动目标 2.6.5.1.在此目标达成前，人物不会再发起其它需要移动的行为 2.6.5.2.但如果人物此前已有在进行中的优先行为，则会在此优先行为完成后，再返回定居点 2.6.6.人物会在战斗准备前，根据战斗限制或情况，重新调整自己的装备和运起的功法



3.战斗AI升级：

本次更新完全重制了游戏中的所有战斗AI，使得战斗AI更加合理，也更具有挑战性，因内容过于细碎，除了以下所叙述的内容外，部分细节便不在更新日志中赘述了，

战斗AI的重制与升级，并不完全体现在AI对战斗局势利弊的把握上，而是令AI能够具备更多“可能性”，如：可能使用物品帮助战斗、可能根据自身的七元赋性做出更多或更少的战斗行为等，

我们会在后续的更新中，不断优化和调整战斗AI的不足之处，令其愈发“生动”！

3.1.新的人物战斗记忆： 3.1.1.对原本战斗AI中较为繁琐的战斗记忆进行了新的规划 3.1.1.1.现在人物在战斗中，会记得各个距离内增经发生的各种情况，曾被重创、有效攻击、敌人的表现、我方的表现等 3.1.1.2.在人物思考如何进行战斗时，各个距离的战斗记忆不会再单独对人物的决策产生影响，而是共同产生影响，将人物的战斗行为导向符合人物七元赋性和人物能力的方向

3.2.新的进攻计划： 3.2.1.通过新的进攻计划，人物不会再过于机械化的去施展功法和发动进攻 3.2.2.如果条件允许，人物会努力尝试通过增益类身法、增益类物品等弥补自身进攻方面的弱点，使得进攻更加有效 3.2.3.人物在进攻时，如果进攻计划频繁受阻，也会更积极的随机应变，保持在战斗中的“活跃”，避免对进攻计划过于执着

3.3.新的防御策略： 3.3.1.新的防御策略将完全改变原本战斗AI的防御逻辑 3.3.1.1.人物在面对威胁时，不会将“施展护体”作为最优先的策略，而是根据自身的七元，将更多可能避免威胁的行为列入到可选的防御策略当中，如：使用身法逃脱、打断敌人的功法等 3.3.1.2.但是，如果“施展护体”是其唯一可选择的应对措施，人物还是有很大的可能会施展护体功法

3.4.新的兵器攻击风格： 3.4.1.当人物能够以兵器攻击到敌人时，人物会通过战斗记忆，改变自己进攻的风格 3.4.1.1.如：人物的兵器攻击频繁的被完全招架，人物会更倾向于保留更多的攻势，发动连续的兵器攻击，以试图打破敌人的招架 3.4.2.人物也会更好的利用“变招”来进攻，而且如果人物的兵器攻击频繁的被完全招架，人物使用“变招”的愿望也会大幅提高 3.4.3.另一方面，人物也会努力的调整兵器的外伤、内伤比例，使得攻击能够更加有效

3.5.新的兵器攻击应对策略： 3.5.1.如果人物在战斗中，频繁的受到敌人的兵器攻击，且这些兵器攻击已经威胁到自身的安全，人物会一改往昔视兵器攻击为无物的态度，积极的发起保护自己的行为 3.5.1.1.如：人物在短时间内受到大量兵器攻击的伤害，就会施展护体来保护自己，当然，对于聪明的进攻者而言，这是阻碍，也是机会

3.6.新的物品使用策略： 3.6.1.人物在战斗中居然不会使用物品？新的战斗AI将解决这一问题 3.6.1.1.在新的战斗AI的驱动下，人物在战斗中，会根据战斗的情况，使用药品疗伤驱毒，也会使用各种物品增益自己，弥补自己的不足，以更好的应对自己的敌人 3.6.1.2.如：如果人物运起了某些需要饮酒才能发挥出效果的功法，也会更积极的饮酒，当然，未成年人和持戒者还是会努力克制自己 3.6.1.3.而根据战斗的凶险程度，人物使用的物品的品级也会有不同的策略，如：切磋时是不会使用物品的，因为那过于浪费资源 （战斗AI会根据玩家所选择的战斗难度不同而不同，如：“3.5.新的兵器攻击应对策略”只会出现在困难及以上难度的战斗中、“3.4.新的兵器攻击风格”中的部分内容只会出现在极难及以上难度的战斗中等）



4.较艺系统重制以及较艺AI升级：

较艺作为重要程度仅次于战斗的系统，一直以来都是我们希望去不断完善的重要玩法，因为对于太吾世界而言，超过140个经典的技艺与大量的功法同样具有独特的魅力，

在本次更新中，我们将原本简易的较艺系统进行了全面的重制，并对较艺AI进行了全面的升级，力求使整个较艺玩法更接近我们的设计初衷，

4.1.新增卡片构筑玩法： 4.1.1.通过研读技艺书籍，玩家能够从技艺书籍的不同书页中获得用于较艺的不同的策略卡片 4.1.1.1.获得策略卡片后，玩家可以通过人物主要信息界面中的技艺界面，点击策略标签，查看和调整要使用的策略卡片，组成较艺中的策略卡组 4.1.1.2.每类技艺的策略卡组各自独立，玩家可以为不同的技艺构筑不同的卡组，应对不同的较艺挑战 4.1.1.3.每个策略卡组的卡片数量为30张，玩家需要为卡组填充18张初级卡片、9张中级卡片，3张高级卡片来完成策略卡组的构筑 4.1.1.4.在未获得任何策略卡片时，玩家拥有一个初始卡组，随着对应类型的技艺书籍的研读，可以依次解锁更多策略卡片以供策略牌组的构筑，策略解锁情况可在技艺详细界面进行查看 4.1.2.不同处世立场的人物构筑的策略卡组也有所不同

4.2.较艺策略卡片调整： 4.2.1.修改了所有策略卡片的效果描述，修改了伏笔、连环、贯彻、制衡、旁敲、侧击、洞悉、曲解、理解、直引、旁引、斥责、诋毁、复论的卡片效果： 1.再议——可将提问下在论据低的对方论点横、竖、斜一格上 2.直抒——可将提问下在己方论点横、竖任意格（不可跨越论据高的对方论点） 3.跳脱——可将提问下在己方论点斜向任意格（不可跨越论据高的对方论点） 4.铺陈——己方论点可增加横、竖、斜一格上所有己方落子的论据值 5.连环——解答对方提问、反问时，增加本次落子的论据值 6.贯彻——己方论点可增加横、竖任意格所有己方落子的论据值（受对方论点阻挡） 7.制衡——如果对方选择解答己方的提问、反问，减少对方此次解答的论据值 8.旁敲——己方论点可减少横、竖、斜一格上所有对方落子的论据 9.侧击——己方论点可减少横、竖任意格所有对方落子的论据 10.恫吓——己方提问、反问化为己方论点时，消除横、竖、斜一格上论据低的对方落子 11.斥责——己方提问、反问化为己方论点时，消除横、竖任意格论据低的对方落子（不可跨越论据高的对方论点） 12.伏笔——己方提问、反问被解答时，对方解答使用的书籍增加一回合冷却 13.夸大——己方提问、反问时，多显示3本书籍进入冷却 14.虚掩——己方提问、反问时，少显示3本书籍进入冷却 15.曲解——己方提问、反问化为己方论点时，消除横、竖、斜一格上所有对方论点的策略效果 16.理解——己方提问、反问化为己方论点时，消除横、竖任意格所有对方论点的策略效果 17.博引——己方提问、反问化为己方论点时，根据横、竖、斜一格上己方论点的数量抽取策略 18.直引——己方提问、反问化为己方论点时，根据横、竖任意格己方论点数量抽取策略（受对方论点阻挡） 19.复论——可落子在己方论点上，回收此论点的所有己方策略，并将此论点替换为此次落子状态 20.结论——己方本次落子所使用的书籍不会增加冷却回合数 21.强论——可将提问下在论据低的对方论点上，将其直接化为己方论点 4.2.2.添加了新的产生即时效果的策略卡片，可在己方回合直接使用并生效： 1.深思——使用后随机减少己方三本正在冷却的书籍一回合冷却 2.激怒——使用后随机增加对方三本书籍一回合冷却 3.灵感——可指定一本己方正在冷却的书籍完全恢复冷却 4.2.3.调整了部分原策略卡片为即时效果，可在己方回合直接使用并生效： 1.诋毁——可使用在己方论点上，指定消除横、竖、斜一格上论据低于己方此论点的一个对方落子 2.洞悉——可用在对方使用了策略的论点上，直接消除此格所有策略的效果 3.旁引——可使用在己方论点上，根据此格分数抽取同等数量的策略 4.2.4.新增了策略卡片的不同颜色分类和使用限制： 4.2.4.1.每回合可使用的卡片数量没有上限 4.2.4.2.同色卡片至多使用一张 4.2.4.3.效果目标存在冲突的策略卡片也无法同时使用

4.3.新增较艺准备环节： 4.3.1.为较艺添加了与战斗相似的准备环节 4.3.2.玩家可以在此界面点击己方头像进入策略界面进行较艺策略卡组的构筑

4.4.调整较艺主题禁选： 4.4.1.修改了禁选界面的UI布局，使其能够更加清晰的表达信息和进行操作 4.4.1.1.添加了部分禁选操作的特效与音效反馈 4.4.1.2.添加了部分角色的对话和对话时的表现

4.5.调整了探明功能的消耗和影响： 4.5.1.调整了较艺主题禁选阶段，双方人物机略值的计算方法，不再计算队友的机略 4.5.2.探明技艺需要消耗的机略值调整，由原本的：1、2、3、4、5、6……无上限，调整为：0、1、2、3……最大消耗3机略值 4.5.3.调整了禁选环节的AI逻辑，使AI能更好的识别已探明的技艺和在禁选或保留技艺时做出尽可能有利于自己的行为

4.6.新的较艺界面： 4.6.1.重新制作了全新的较艺棋盘界面 4.6.1.1.为较艺中的大部分操作和结算添加了特效与音效的反馈，力求更清晰的表达较艺的过程 4.6.1.2.玩家选择书籍时会显示论据值总和，已经化为论点的格子会显示此格选择的书籍、论据值以及正在生效的策略 4.6.1.3.双方进行各种操作时，会在角色形象一侧显示对应的对话，以表达人物对各种操作的态度 4.6.2.添加了全新的较艺结束时的胜、负结算界面

4.7.新的较艺互动玩法： 4.7.1.添加了迫使不语与迫使认输功能： 4.7.1.1.迫使不语：可以通过秘闻、利诱、威胁三种方式，一定概率迫使对方跳过一回合，每场较艺仅限使用三次，不同处世立场的人物也会以不同概率迫使玩家不语 4.7.1.2.迫使认输：当双方造诣差距较大或达成其它的条件时，可以迫使对方直接认输，每场较艺仅限使用一次

4.8.新的卡片抽取规则调整： 4.8.1.人物的初始策略手牌数量为五张，每回合默认抽取一张策略卡片，手牌上限为九张 4.8.1.1.当抽取的卡片超出手牌上限，默认抽取到卡片上限为止，不会销毁多余的卡片 4.8.1.2.当牌组30张卡片抽取完毕时，玩家不再获得新的卡片

4.9.新的书籍使用规则调整： 4.9.1.人物提问时选择的书籍，默认会添加两回合冷却 4.9.1.1.如果人物的提问成功化为论点，冷却额外减少一回合 4.9.1.2.如果人物的提问被对方成功解答，不减少冷却回合 4.9.2.反问时选择的书籍，默认添加两回合冷却 4.9.2.1.如果人物的反问成功化为论点，冷却额外减少一回合 4.9.2.2.如果人物的反问被对方成功解答，额外增加一回合冷却 4.9.3.解答对方提问、反问时，默认添加一回合冷却

4.10.新的较艺AI： 4.10.1.对较艺AI进行了全面的重制，人物的处世立场与七元赋性均会对其较艺风格、策略卡片使用风格、牌组构筑产生各种不同的影响



DLC更新：

1.因先前用于回馈玩家支持的“霸戈衣”、“银导衣”、“斑皓衣”有部分玩家反馈不希望获得它们，为了支持和尊重玩家们的选择自由，我们将依据其更新的规律，将它们拆分为两个免费DLC，玩家们可以根据自己的喜好通过安装DLC获取它们 1.1.未安装两个免费DLC的玩家，在游戏的正常流程中，将不再获取以上衣装 1.2.已获得过以上衣装的存档，将不受限制，仍可继续使用以上衣装进行游戏 1.3.两个免费DLC正在提交Steam审核，暂不会随本次更新一同发布，一旦审核通过，便会立即开放给玩家们安装



感谢大家对螺舟的支持！

大家有任何想法，都可以通过游戏启动器上的“支持”按钮进入我们的官方网站联系我们，我们会认真对待每一位玩家的问题和建议！

在后续的更新中，我们的“宛渠之民”，还将继续努力为大家带来更多有趣的礼物！

游戏优化更新预览：











