12/10 灵境奇谈版本补丁公告

亲爱的探员，
灵镜系统预计将于12/10 10：00（ UTC/GMT: +8:00）进行版本更新，预计需要60分钟。本次更新将重启服务器，在线的探员将被强制下线，请提前下线避免损失！我们将在服务器开放后另行通知，对探员模拟训练带来的不便，敬请谅解！
本次更新将发放补偿：灵币x10000
问题修复
修复了灵探使用手电筒后导致主星开启失败的问题
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