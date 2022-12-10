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封灵档案/Soul Dossier update for 10 December 2022

12/10 灵境奇谈版本补丁公告

Share · View all patches · Build 10113481 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community

亲爱的探员，
灵镜系统预计将于12/10 10：00（ UTC/GMT: +8:00）进行版本更新，预计需要60分钟。本次更新将重启服务器，在线的探员将被强制下线，请提前下线避免损失！我们将在服务器开放后另行通知，对探员模拟训练带来的不便，敬请谅解！
本次更新将发放补偿：灵币x10000

问题修复
修复了灵探使用手电筒后导致主星开启失败的问题

Changed files in this update

灵境奇谈 Content Depot 1520471
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