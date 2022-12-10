12/10 灵境奇谈版本补丁公告

亲爱的探员，

灵镜系统预计将于12/10 10：00（ UTC/GMT: +8:00）进行版本更新，预计需要60分钟。本次更新将重启服务器，在线的探员将被强制下线，请提前下线避免损失！我们将在服务器开放后另行通知，对探员模拟训练带来的不便，敬请谅解！

本次更新将发放补偿：灵币x10000

问题修复

修复了灵探使用手电筒后导致主星开启失败的问题