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天命奇御 Fate Seeker update for 9 December 2022

《天命奇御：归途》倒数三天！

Share · View all patches · Build 10113138 · Last edited by Wendy

Patchnotes via Steam Community
This build has not been seen in a public branch.

ːsteamhappyː《天命奇御：归途》将推出全新剧情！首发优惠，只需24.5元！

一次又一次的相遇，是恰如其分的巧合；
点点繁星下的互诉衷肠，是心意表明的印证。
他们互相帮助，几经艰险，破解了一系列错综复杂的案件。

诸葛羽陷入昏迷状态后，
“女神”一路陪伴帮助诸葛羽度过难关......

这位少年侠客的命运走向将会如何？
而以“女神”的身份的他又是用怎样的心情与诸葛羽相见呢？

https://store.steampowered.com/app/2124420/_/=button

ːsteamthisː新增愿望清单才不会漏掉最新的游戏上市哦ːsteamthisː

《天命奇御：归途》将于12月12日在Steam、Wegame、凤凰商城及蒸汽平台正式发售。
玩家在任一平台购买游戏，可享首发超低5折优惠，只需24.5元，即可畅游归途！

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天命奇御 Content Depot 882791
天命奇御 Fate Seeker - 伏虎迷蹤 (953830) Depot Depot 953830
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