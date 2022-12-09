《天命奇御：归途》倒数三天！

ːsteamhappyː《天命奇御：归途》将推出全新剧情！首发优惠，只需24.5元！

一次又一次的相遇，是恰如其分的巧合；

点点繁星下的互诉衷肠，是心意表明的印证。

他们互相帮助，几经艰险，破解了一系列错综复杂的案件。

诸葛羽陷入昏迷状态后，

“女神”一路陪伴帮助诸葛羽度过难关......

这位少年侠客的命运走向将会如何？

而以“女神”的身份的他又是用怎样的心情与诸葛羽相见呢？

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ːsteamthisː新增愿望清单才不会漏掉最新的游戏上市哦ːsteamthisː

《天命奇御：归途》将于12月12日在Steam、Wegame、凤凰商城及蒸汽平台正式发售。

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