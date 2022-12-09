《战国异闻录》发售倒计时3天！

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今天要介绍的豪杰是【上古凶兽-穷奇】

穷奇，上古凶兽之一，其状如虎，有翼。因毁信恶忠、好惩善扬恶，而被世人所憎。

当年因目睹陆吾助大禹治水，觊觎陆吾的神力，在其与共工大战时从旁掣肘。

后假意相帮，却暗害陆吾，夺其神力，至其堕为妖形。

借助陆吾的神力，穷奇一时间实力飞升，其盘踞于巫山，肆虐一方，所过之处，无人不知其凶兽之名。

时有二人争辩者，穷奇遁于旁，待其分出善恶，便食其善者，奖其恶者，是谓之“惩善扬恶”。

穷奇行恶，扰世已久，后被道门端木一族封印，周边百姓才免受其害。

然好景不长，端木一族中有异心者，受穷奇所惑，助其解开封印逃出生天。

穷奇出逃后，端木族族长之次女端木曦千里逐凶，最终将其重新封印，以慰世人。

技能介绍：

炎魔：普通攻击同时会对自身周围2格的敌人造成25%的法术伤害。

火域：周围3格所有单位受到火炎伤害提高50%/100%/150%。

亲火：免疫【燃烧】伤害，在火中增加20%/30%/50%的攻击力并在回合开始的时候恢复5%生命值。（燃烧：每回合开始受到5%生命值火属性法术伤害，火抗性-25%，遇到水、毒、雷时会触发额外效果）